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【虛擬銀行】WeLab Debit Card搭九巴每程減2元　指定路綫免費搭

精明消費 15:25 2021/09/16

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虛擬銀行WeLab Bank夥拍九巴推出乘車優惠，由即日起至12月31日，使用WeLab Debit Card乘搭九巴任何一條巴士路綫，每程皆可獲車資現金回贈，上限2元。除了車資回贈，WeLab Bank亦推出多重乘車優惠及開戶優惠。

優惠一：搭九巴每程即減2元

即日起至12月31日，用WeLab Debit Card乘搭已安裝「e度嘟」支付系統的巴士路綫，每程即減2元，現時已經有超過50條九巴路綫安裝「e度嘟」。每名客戶每月最多可享120元回贈，現金回贈將於下個月首10個工作天內存入WeLab Bank戶口。

優惠二：周日限定免費乘指定九巴路綫

連續3個周日，用WeLab Debit Card可以免費乘搭指定九巴路綫，分別是9月19日乘搭1A、9月26日乘搭108及10月3日乘搭96R。

優惠三：玩手機遊戲減2元車資

即日起至11月12日，掃描指定九巴椅背上的二維碼，可以邊乘車邊玩WeLab Bank和九巴聯乘的手機遊戲，每次過關都可額外享2元車資回贈，即每程合共最多減4元。全新客戶開戶後玩指定手機遊戲，更能獲取200元、300元或2,000元的消費回贈作為開戶回贈。

優惠四：參加抽獎贏PS5

玩完手機遊戲後，客戶亦可參加抽獎，贏取PlayStation 5遊戲機。玩完遊戲後喺社交網站分享，即可參加抽獎。抽獎設有兩輪，每輪都會送出PlayStation 5一部。第一輪抽獎落空後，會自動參加下一輪抽獎，完成的遊戲愈多次，中獎機會愈大。

優惠五：餐飲消費3%現金回贈

由即日起至10月31日，用WeLab Debit Card消費夠10次，該月所有餐飲類消費均可享3％現金回贈，連同其他回贈優惠，每月現金回贈上限為500元。

優惠六：開戶享200元消費回贈

即日起至12月31日，憑優惠碼「KMB200」開立WeLab Bank戶口，並進行最少4次交易後，即可獲得200元開戶回贈。

 

【ZA Bank推麥當勞限時優惠　買滿40元回贈11元　新客戶開戶回贈120元：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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