【消費優惠】Trip.com買昂坪360門票低至36折　LeSportsac全場低至4折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Trip.com：昂坪360來回纜車門票$85

Trip.com推出昂坪360 9月限定優惠，由即日起至9月30日，預購來回纜車門票低至36折，最平85元可以買到一張來回纜車門票，門票可於年底前使用。

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另外，Trip.com更推出3人同行優惠，3人同行標準車廂來回車票只需255元，更送50元Starbucks現金券。

購票網站

2. LeSportsac：全場低至4折

由即日起至9月19日，LeSportsac推出全場低至4折優惠。多個款式一減再減，指定Classic款式手袋以一口價出售，新登場Crayola系列及Mickey and Friends系列有7折優惠，超人氣卡通BT21系列低至4折。

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專門店地址／網店

3. 7-Eleven：肉桂蘋果味鮮奶／鮮奶咖啡$10

7CAFÉ又有新飲品，今次推出肉桂蘋果味鮮奶咖啡及肉桂蘋果味鮮奶。由即日起至9月28日，憑以下電子優惠券，更可以限時價10元買肉桂蘋果味鮮奶咖啡／肉桂蘋果味鮮奶。

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適用之分店地址

撰文：hket小編

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