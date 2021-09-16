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【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/16

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上市公司眾多，投資者難以分析所有企業，因此投資者需集中資源研究有自己興趣的行業，提升研究效率。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）亦有訂立一套評分系統，列出不同評核因素，尋找優質增長股。

若投資者想發掘優質增長企業，簡志健認為深入調研非常重要，可以建立對優質增長股的信念或清楚其並非優質增長股的原因。不過，他同時指出，深入調研後，不要因投入很多時間成本，而降低標準去勉強投資。而聚焦研究高增長新世代行業，可以進行更深度分析，令研究更有效率。

另外，簡志健指每個投資者都有屬於自己的能力圈，不投資於看不懂的企業及行業，絕對不是損失。他亦提到，如果現有能力圈發展不錯時，而投資者亦有時間及資源時，應開拓更多的能力圈。

巴菲特強調長綫投資選股要有護城河，如規模效應、成本優勢、網絡效應等。不過，在互聯網時代，發展日新月異，單靠護城河已不足夠保持競爭力。簡志健認為，優質增長股最重要的一條護城河，就是企業家們不斷創新、創造長期價值。

除了創新之外，簡志健表示，投資者亦應留意企業管理層，因為只有管理層願意持續尋求進步，企業資金有再投資能力，才能持續創造更多價值予股東。

簡志健提到，投資者需要找出優質增長企業所具備的條件，並為每個條件訂下比重，建立一套評分系統，制訂門檻並根據分數決定每隻優質增長股在組合應有的比重。

00:10 - 04:31　集中研究數間公司　發掘優質增長股

04:32 - 05:54　清楚個人能力圈

06:00 - 08:57　企業需不斷創新　維持競爭力

09:00 - 11:08　增長企業具備的特質

11:14 - 14:17　建立個人評分系統

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【簡志健講座第一集：如何建立長綫投資思維：按此按此】

【簡志健講座第二集：分析3隻優質增長股：按此

【簡志健講座第三集：消費 醫療 新經濟 3大高增長行業　簡志健贈你6隻心水股按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

同場加映：陸叔輸得甘才有深刻教訓　「哭股喪」不如積極研究應對策略

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