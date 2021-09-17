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【消費優惠】Stecco Natura意式雪條雪葩買1送1

精明消費 09:00 2021/09/17

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Stecco Natura3間分店正進行買1送1優惠，多種選擇同口味意式雪條、雪葩、沙冰任你揀，限時優惠買1送1！不過要留意，意式沙冰及飄浮沙冰只限山頂及愉景廣場店。

    點擊圖片放大

分店地址：山頂廣場212號鋪、奥海城2期 UG Area K、愉景灣愉景廣場地下G60號舖

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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