【消費優惠】Stecco Natura意式雪條雪葩買1送1 精明消費 09:00 2021/09/17 分享： Stecco Natura3間分店正進行買1送1優惠，多種選擇同口味意式雪條、雪葩、沙冰任你揀，限時優惠買1送1！不過要留意，意式沙冰及飄浮沙冰只限山頂及愉景廣場店。 ▼點擊圖片放大 分店地址：山頂廣場212號鋪、奥海城2期 UG Area K、愉景灣愉景廣場地下G60號舖 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【虛擬銀行】WeLab Debit Card搭九巴每程減2元 指定路綫免費搭 2021/09/16 【虛擬銀行】WeLab Debit Card搭九巴每程減2元 指定路綫免費搭 【疫苗抽獎】國泰送出2.5萬張來回機票 涵蓋全球50多個目的地 即日起接受登記（附登記網站及步驟） 2021/09/16 【疫苗抽獎】國泰送出2.5萬張來回機票 涵蓋全球50多個目的地 即日起接受登記（附登記網站及步驟） 【中秋節2021】華泰國際辦「叮叮樂」 市民中秋節可免費搭電車 2021/09/16 【中秋節2021】華泰國際辦「叮叮樂」 市民中秋節可免費搭電車 【蘋果發布會】iPhone 13新推出iPhone 12即減800元 邊款舊機減最多？ 2021/09/16 【蘋果發布會】iPhone 13新推出iPhone 12即減800元 邊款舊機減最多？ 【消費優惠】ETUDE登陸屈臣氏限時優惠 買滿$80即減$15 2021/09/16 【消費優惠】ETUDE登陸屈臣氏限時優惠 買滿$80即減$15 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 愉景灣 愉景廣場 D Deck 山頂廣場 The Peak Galleria AR