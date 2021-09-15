【理財通】跨境理財通啟動　銀行券商蓄勢待發　即睇6隻受惠股

「跨境理財通」在上周五啟動，同時亦公布了一些細節內容，雖然銀行最快10月至11月才陸續展開理財通服務，要談有沒有股票受惠似乎仍言之尚早，但投資者都可以先做功課，了解一下有何相關概念板塊及股票。

【理財通促進灣區個人投資便利化 陳茂波：南向債券通快將公布：按此】

■6隻受惠跨境理財通股票■

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大行料4隻股票受惠理財通產品推出



滙豐環球上周發表報告，預期在「跨境理財通」啟動後，將會有一系列跨境相關產品推出，包括債券通、南向債券通、A股期貨，可增加雙向流動和市場廣度，同時擴大香港的離岸人民幣資金池。當中，中國銀行 （03988） 、中銀香港 （02388） 、東亞銀行 （00023） 及港交所 （00388） 有望受惠更多跨境理財通產品推出。

中銀香港日前指，已提交參與「跨境理財通」業務申請，並早已作出大量前期準備，會與中國銀行廣州及深圳分行合作，有信心可以成首批獲准開展業務的銀行。

雖然港交所受理財通所帶來的財務影響有限，但另一投資銀行里昂就認為有關安排對人民幣國際化扮演的角色更顯得重要。

鄧聲興：銀行、中資券商板塊主要受惠

香港股票分析師協會主席鄧聲興則表示，跨境理財通受惠的板塊主要以銀行、中資券商為主，本地銀行的產品有望吸引到內地的資金，例如中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 及中信証券 （06030） 都有望受惠。

事實上，在上周五公布細則後，滙豐及系內的恒生銀行已在本周一正式提交理財通業務申請。恒生早在上周受訪時，已指選定內地合作銀行，而計及恒生分行等渠道已有數千名理財專業人員可以提供跨境理財服務，又擬再增聘500人，包括客戶經理、投資銷售經理、保險銷售經理及跨境理財專員等，以加強整體財富管理服務。

【跨境理財通今正式啟動 南向通北向通各設1,500億人民幣額度：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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