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【退休規劃】教師夫婦擁近800萬資產　如何善用「四桶金」理財？

退休規劃 11:10 2021/09/16

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第三桶金：平穩收益組合

處理好保險保障及應急資金後，Ellen便開始與凌氏夫婦商討如何運用現有資產，儲蓄及每月盈餘來為未來需要而創造更多財富。

凌氏夫婦計劃讓兩位女兒到海外升學，但未有確定時間表。以到海外升讀大學為例，大女兒距離升學時間還有15年，而小女兒還有18年，所以可以充分運用複息效應，利用時間為財富增值。因兩名孩子還年幼，目前在生活及教育上的支出比較少，所以凌氏夫婦想趁未來5至10年為他們的大學教育基金供款，假設未來每位女兒大學使費為200萬元。

至於退休計劃方面，凌氏夫婦預算最快都在60歲才考慮退休，凌先生距離60歲還有14年，而凌太太還有19年，他們估計到時能維持現時生活質素已可接受。

了解過他們目標後，Ellen建議他們要同時考慮兩個儲蓄目標的需要時間及金額，才能決定是多長年期的儲蓄或投資計劃。

【50歲夫婦擁逾3000萬資產 提早退休唔憂無錢應諗乜？：按此

第四桶金：長遠增值組合

由於要安排額外保障，確保家中所有人都有合適而足夠的保險保障，包括人壽、醫療、危疾及意外保障，預算每年需要增加約10萬元保費。Ellen再提醒他們購買保險後每年都要檢討，才能確保保障能配合當時需要。另外，運用政府的稅務計算機估算，他們每年交稅約2萬元，現有每年盈餘中需要撥出12萬元，餘下的48萬元便是可投資資金。

現有資產中，扣除應急資金及自住物業之後，現有可投資資產總值185萬，當中包括了150萬元是凌氏夫婦擔任教師而累積到的退休公積金計劃資產。只要維持現有工作，年資及薪金持續增長下，凌太太的退休金有機會在60歲時已累積至超過1,000萬元，而凌先生現時的代課工作不受學校供款的退休金計劃保障，為達到期望退休生活，需要額外儲蓄更多。Ellen建議他們可以用10年儲蓄計劃，每年供款20萬元，佔可投資資金的42%，加上一筆過35萬安排儲蓄計劃，假設回報為4%，已可以為兩名女兒分別到18歲時各準備200萬元的海外升學費用。餘下的可投資資金可以分配到不同年期儲蓄計劃，增加資金的靈活性，亦可以按凌氏夫婦不同的風險承受能力而選擇不同的理財工具，包括可扣稅強積金自願性供款帳戶及可扣稅延期年金計劃，既可節稅，又可以作儲蓄。

應急資金及保險保障怎安排？請按【上一頁

 

【原文刊於第722期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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