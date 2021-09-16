【退休規劃】教師夫婦擁近800萬資產　如何善用「四桶金」理財？

凌先生和太太是《富足家庭認證導師》朱珏瑛（Ellen Chu）的客戶，2020年因疫症影響學校收入，凌先生不幸被裁員，失去了教席，幸好能夠找到代課老師的工作，但始終減少了收入，工作亦較不穩定。經歷了一年多的經濟及疫症衝擊後，雖然感覺各樣都已漸漸地穩定下來，但經歷了轉變令危機感加強，所以希望可以對未來的理財規劃有更好安排，相約Ellen商討家庭理財規劃。

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相對上，凌太太的狀況比較好，她是一間中學的學科主任，收入及工作都穩定，在學校的人際關係也良好，所以不用擔心職業上有突然轉變，亦由於小女兒剛出世，所以未來數年在工作上都不會主動尋求改變。

夫婦日常在家庭用錢上的決定都有商有量，不過相對上，太太屬於較進取及有高風險承受能力的人，而丈夫偏向於較保守，所以有些理財決定並不一致，需要商討才能達成共識。

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今次他們相約Ellen面談有三個目的，包括家庭醫療保障規劃，安排孩子未來大學教育儲備及兩夫婦的退休安排。

因為疾病或意外的風險隨時都會出現，在三個理財目標中迫切性最高，所以Ellen先和他們分析家庭醫療保障的安排，運用了「四桶金」財富管理框架，來讓凌氏夫婦更容易明白自己的理財需要，這亦配合了不同家庭理財目標，以需要次序制定計劃。

第一桶金：應急儲備資金

首先，第一桶金即應急錢方面，金額等同於3至6個月的一般家庭開支，現時凌家每月支出5萬元，所以他們需要保存約15萬至30萬元存款作為應急需要。由於凌先生擔心工作及收入不穩定，考慮要保存更多的應急儲備，但是凌太太的工作及收入都很穩定，在目前狀況下佔家庭的收入的60%，萬一丈夫收入減少了，她的收入亦足夠應付一般每月家庭支出，所以Ellen建議他們不用過分擔心而保存太多應急資金，因這樣會令財富組合整體增長受影響，所以保存15萬元存款已經足夠。

第二桶金：保險保障預算

至於第二桶金的保險保障方面，是根據債務和責任來安排的，目前凌家還有未償還按揭200萬元。另一方面，剛出世的小女兒的教養責任預算要25年，假設生活費及未來教育需要維持在每月5萬元，現時需要的人壽保障額便是1,500萬元了，這是他們各自要安排的人壽保障額，扣除已有保障後，每人應該額外再增加約1,000萬元保障額，由於責任隨孩子成長及獨立而完成及債務也會在未來20年左右完全清還，他們可以購買年期為25年的定期壽險，降低保費支出。

除了剛出生的女兒以外，凌氏夫婦及大女兒都已經安排了基本醫療保障，如資金足夠的話，一家四口都應該要安排保障全面的醫療計劃，為未來潛在醫療開支做更好的準備。凌氏夫婦已經踏進中年，更要趁現在身體健康而做好保障安排，而2名孩子的醫療保險則需要增加附加門診保障。他們也可考慮購買自願醫保靈活計劃，獲得全面保障以外，也能享有稅務扣減好處。

危疾保障方面，大女兒的保障額可增加到100萬元，小女兒亦可以這為基本保障額，他們可選擇長期供款計劃來降低保費負擔，例如20年供款計劃，而年幼購買危疾保障的另一好處，是以較低保費得到較大保障，一些幼童才會患上的重疾也有機會得到保障。

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【原文刊於第722期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。