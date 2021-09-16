Espadrille著草的男人　腳上炎夏指定涼快項目

據聞歐洲的天氣已經步入初秋，可是香港的天氣仍然超過30多度的高溫，還要戴上口罩，這種情景當然並不好受，要抗暑除躲在家中開著冷氣機外，上街tee加短褲外，要腳部涼快過人，掉去那些滿街都是的球鞋，還不忘要擁有一雙源自西班牙的草鞋（Espadrille），一起「著草」上街。

▲ 時裝郵購網站yoox.com肥水不流別人田，開發自己的名為8 by Yoox品牌，圖中這對Espadrille應用了有機棉縫製。（約$382/www.yoox.com/圖片品牌提供）

Espadrille可說是一種經典的時裝鞋履之一，由棕色草繩編成鞋底，鞋身應用了布料製成的草鞋，英文名字為Espadrille，文字是由法語演變而來，據說最早源自13世紀西班牙和法國邊境交接的巴斯克區。

▲ 曬乾後可製成草鞋的灰綠針草。（法新社）

▲ 非常典型的設計，用上Oblique Jacquard而料製造。（$6,100/圖片品牌提供）

▲ 作為Ralph Lauren最昂貴和高級的Pruple系列，當然不會缺少Espadrille草鞋，鞋身還縫上金屬商標以示身價。（$3,300/圖片品牌提供）

▲ 作為Ralph Lauren最昂貴和高級的Pruple系列，當然不會缺少Espadrille草鞋，鞋身還縫上金屬商標以示身價。（$3,300/圖片品牌提供）

與此同時，另有一種說法是它來自西班牙加泰隆尼亞區。但無論是來自哪個源產地，它出現的原因都是因為當地天氣炎熱，農民應用獨有的灰綠針草（esparto）來編織成鞋子的底部，而由於灰綠針草的特性相當堅韌，甚少出現斷裂的情況，加上穿上後感覺涼快，於是逐漸變得普及。

▲ 大家還記得曾經在港掀起熱潮的Toms？雖然人氣退下，但仍然是Espadrille草鞋的入門指標。（約 $552/www.yoox.com/圖片品牌提供）

▲ 同樣以品牌商標招來客路的Kenzo。（$1,690/圖片品牌提供）

從而流傳到南法，甚至越洋過海去到地中海和意大利的南部。後因60年代， 一代Yves Saint Laurent將它正式引入其個人系列中，於是草鞋升價千倍。

當然今天市面上的Espadrille有很多選擇，由6千多元的Dior Men，到曾經在港掀起熱潮的Toms仍然不乏，視乎男士們的「著草」心態和銀彈多少而定。