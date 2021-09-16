Espadrille著草的男人　腳上炎夏指定涼快項目

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【理財規劃】擔心港美股調整？重溫累積資產的3大原則
據聞歐洲的天氣已經步入初秋，可是香港的天氣仍然超過30多度的高溫，還要戴上口罩，這種情景當然並不好受，要抗暑除躲在家中開著冷氣機外，上街tee加短褲外，要腳部涼快過人，掉去那些滿街都是的球鞋，還不忘要擁有一雙源自西班牙的草鞋（Espadrille），一起「著草」上街。
Espadrille可說是一種經典的時裝鞋履之一，由棕色草繩編成鞋底，鞋身應用了布料製成的草鞋，英文名字為Espadrille，文字是由法語演變而來，據說最早源自13世紀西班牙和法國邊境交接的巴斯克區。
與此同時，另有一種說法是它來自西班牙加泰隆尼亞區。但無論是來自哪個源產地，它出現的原因都是因為當地天氣炎熱，農民應用獨有的灰綠針草（esparto）來編織成鞋子的底部，而由於灰綠針草的特性相當堅韌，甚少出現斷裂的情況，加上穿上後感覺涼快，於是逐漸變得普及。
從而流傳到南法，甚至越洋過海去到地中海和意大利的南部。後因60年代， 一代Yves Saint Laurent將它正式引入其個人系列中，於是草鞋升價千倍。
當然今天市面上的Espadrille有很多選擇，由6千多元的Dior Men，到曾經在港掀起熱潮的Toms仍然不乏，視乎男士們的「著草」心態和銀彈多少而定。
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌