【中秋節2021】4大月餅回收計劃　回收要求地點一覽　邊間機構連冰皮都收？

中秋節將至相信大家可能會購買月餅應節，又或者從親友收到不少月餅禮物。如果有吃不完的月餅或應節食品，與其直接丟棄造成浪費，不如考慮捐贈予有需要人士。以下盤點4個團體的月餅回收計劃，大家可考慮將多餘的月餅轉贈他人，送贈節目心意。

食德好：食德有營過中秋20201

食得好今年再接再厲，與多個屋苑、商業大廈和商場設立月餅回收點。市民只要在9月20日下午3時正前，到下圖列出的地點捐贈，食德好便會把收集到的月餅送到受惠團體，務求在中秋節正日前送到受眾手上，讓他們品嘗月餅的美味。

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收集日期： 即日至9月20日下午3時正截止

即日至9月20日下午3時正截止 地點： 64個屋苑、商場的顧客服務處、禮賓部、詢問處或管理處；食德好食物回收中心

64個屋苑、商場的顧客服務處、禮賓部、詢問處或管理處；食德好食物回收中心 收集食品：未經開封的獨立包裝月餅，不包括冰皮月餅及需要冷藏的月餅

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長春社：2021惜食中秋.月餅回收

長春社的食物分享計劃「糧善關愛坊」位於荃灣梨木樹邨，他們透過回收及轉贈剩餘食物，致力幫助基層人士，同時減少食物浪費。今年他們也舉辦月餅回收活動，在9月24日前接受食物捐贈，收集到的食物將轉贈予區內的基層家庭。

他們可接收的食物種類較多，無論是傳統月餅、冰皮月餅還是雪糕月餅，只要包裝完整、未過最佳食用日期，便可捐贈。同時，「糧善關愛坊」亦接受尚未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒捐贈。

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收集日期： 即日至9月24日（星期一至六下午2至6時，公眾假期除外）

即日至9月24日（星期一至六下午2至6時，公眾假期除外） 地點： 荃灣梨木樹邨2座11號舖「糧善關愛坊」中心

荃灣梨木樹邨2座11號舖「糧善關愛坊」中心 收集食品：傳統月餅、冰皮月餅、雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒

惜食堂：捐出月餅，獻上關懷

惜食堂在多個商場及商業大樓內設置收集點及月餅回收箱，並會把收集到的月餅轉送給有需要人士。該機構接受包裝完整、未過最佳食用日期、由香港政府認可公司製造的月餅，不接受需要冷藏的月餅。至於捐贈月餅券的話，則要在兌換有效期前10日寄出到惜食堂辦公室。

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收集日期： 即日至9月29日

即日至9月29日 地點： 港九新界35個商場及商業大廈收集點；惜食堂柴灣廚房、深水埗廚房及荔枝角惜食分餉站

港九新界35個商場及商業大廈收集點；惜食堂柴灣廚房、深水埗廚房及荔枝角惜食分餉站 收集食品：傳統月餅、未過期的月餅換領劵

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房協：中秋禮品月餅轉贈計劃

香港房屋協會的「房協友里」，今年在轄下屋邨及屋苑舉行中秋禮品月餅轉贈計劃，收集月餅及中秋禮品。市民可捐贈盒裝或個別包裝的傳統月餅或食品禮盒，捐贈的食品必須完封包裝，也要有最少4個星期食用期。需要注意，計劃不接受捐贈以玻璃及易碎器皿盛載的食物。收集得來的食物，將透過社福機構轉贈給匱乏長者和有需要的家庭。

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收集日期： 即日至9月29日

即日至9月29日 地點： 房協轄下屋邨／屋苑管理處或會所的指定收集點

房協轄下屋邨／屋苑管理處或會所的指定收集點 收集食品：盒裝或個別包裝月餅、中秋禮品（包括曲奇、糖果、麵類或餅食禮盒等）；不接受以玻璃及易碎器皿盛載的食物。

其實，除了可捐贈剩餘食品外，消費者在購買前想清楚，並購買合適份量的食品，就可以避免造成浪費。

中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？即睇中秋節2021懶人包。

責任編輯︰李伊洛

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