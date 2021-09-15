【理財規劃】擔心港美股調整？重溫累積資產的3大原則

▲ 擔心港美股調整？重溫累積資產的3大原則

退休變得愈來愈昂貴，在投資的過程中一定會碰到不同的經濟及股市周期，現時又要擔心美股估值高，又要驚港股受監管風險拖累。但與其不斷擔心，倒不如重溫累積資產的大原則，幫你認清方向。

1. 堅持長期戰略

你不時會聽到關於有人通過購買最熱門投資或在高風險股票賺了很多錢的故事，雖然你可以通過這些策略賺錢，但對大部分人來說更大可能是損手爛腳。因此，更安全的做法是長期投資。通過這種方法，你可以買入健康的股票，並持有幾年，或者最好是幾十年。很多民間股神就時持有長和 （00001） 、滙豐 （00005） 及騰訊 （00700） 等幾十年致富。

長期投資的關鍵是不管市場發生甚麼，都不要只因價格採取行動，更應看重是已持有投資的質素及基本面有沒有變化。縱使在經濟低迷之前，你可能會有衝動嘗試把握市場時機並沽出投資，但這也是一個冒險的舉動。事實上，從歷史數據證明實，即使是出現股災，優質資產價格很快會反彈。從現在到你退休之間，股市可能會經歷低迷，好像恒指今日再跌400多點，但只要你投資於強勁的股票，隨後很可能會復甦並繼續增長。

2. 給予錢時間去成長

可以投資的時間愈長，就愈容易積累大量財富。即使你每個月都無法節省及儲起很多錢，最好還是盡快開始投資你能負擔得起的工具，而不是等待。例如，假設你目前40歲，退休儲蓄為400,000元。如果你想在65歲之前達到400萬元，假設投資平均年回報率為8%，那麼每月需要投資超過1400元。另一方面，假設你決定暫時推遲儲蓄，直到你45歲。假設仍然獲得8%的平均年回報率，到時每月需要儲的錢也會上升才能達成相同的目標金額。

3. 投資要足夠積極

雖然避免投資風險極高的股票很重要，但過於安全亦是有問題。當股市波動時，可能很容易將你的資金用於債券或其他保守投資，有些人可能會選擇將錢完全退出市場並將存放在儲蓄帳戶中。擔心市場波動是完全正常的，但如果你不將大部分儲蓄投資於股票，資金就不會盡可能增長。

從歷史上看，美股及港股指數的平均年回報率約為8%至10%。另一方面，債券的平均年回報率一般在5%左右。假設你現在有40萬元的儲蓄，而你每月投資1,600元。以下是你隨時間所獲得的大致回報：

年數 賺取10%平均年回報率時的總儲蓄 賺取5%平均年回報率時的總儲蓄 5 $760,000 $616,000 10 $1,344,000 $892,000 20 $3,792,000 $1,696,000 30 $10,140,000 $3,004,000

面對港股近日再次下跌，記着要做的事是着重長期目標，而且不應隨意沽出退休資產，若財務情況許可，可以利用調整進行資產配置重新平衡，或買入優質投資。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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