【消費優惠】Sky100同行親友5折壽星免費入場　Starbucks樽裝星冰樂買1送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Sky100：同行優惠壽星免費 親友5折

由即日起至11月30日，Sky100推出「2021年香港居民加大碼生日優惠」。香港居民現於生日月份內，帶同一位親友並以生日同行優惠（即5折優惠）購買門票後，生日訪客即可免費換領標準門票入場，同行親友5折優惠名額最多3名。

折後收費：

成人：99元

小童或長者：64元

另外，生日訪客於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品、惠顧禮品店正價產品可享8折優惠。

優惠詳情

2. Starbucks：樽裝星冰樂買1送1

由即日起至10月10日，於全綫Starbucks分店（香港迪士尼樂園分店除外）以八達通付款，買星巴克咖啡星冰樂樽裝飲品可享買1送1優惠，咖啡或朱古力咖啡兩款口味可隨意配搭。

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3. Italian Tomato：日式芝士蛋糕85折

最後一日！今日經網上訂購Italian Tomato日式芝士蛋糕（15cm），可享85折優惠，即優惠價229元。

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網上訂購

撰文：hket小編

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