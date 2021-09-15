【蘋果發布會】iPhone 13系列24日開售　消費券買Apple新產品要補幾錢？

蘋果剛推出新一代iPhone、iPad及Apple Watch，不少果迷都迫不及待入手新機。適逢政府將於10月1日派發第二期消費券，相信不少市民都會打算用消費券買蘋果產品，使用拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay HK領取消費券的市民更可以集齊兩期消費券「一炮過」購買iPad mini 6、iPad 9或Apple Watch Series 7而不用補錢！

蘋果發布會新推出iPhone 13系列、iPad 9、iPad mini 6及Apple Watch 7，今日官方網站已經更新上架新產品，不過所有產品未開始正式發售。iPhone 13、13 mini、13 Pro及13 Pro Max將於9月17日晚上8時開始接受預訂，9月24日正式發售。iPad 9及iPad mini 6可於今日（15日）起接受訂購，9月24日正式發售。至於Apple Watch 7將於秋季推出，暫未有正式發售日期，美國售價為399美元起（約3,103港元起），香港售價仍有待公布。

■用消費券買蘋果新產品，要補幾多錢？■

(使用拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay HK)

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值得注意的是，蘋果零售店只接受Alipay HK及拍住賞支付方法，網店則只接受拍住賞。

【蘋果新iPhone推出在即 用電子消費券買機點先有著數？：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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