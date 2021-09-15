蘋果產品發布會│蘋果新機iPhone13以外　iPad mini 6料成搶手貨

蘋果產品發佈會一口氣推出了五項新產品，包括蘋果新手機iPhone 13及iPhone 13 Pro、入門版iPad、iPad mini 6以及Apple Watch Series 7。當中兩款iPhone 將於本周五（9月17日）晚上8點接受預訂，兩部iPad更已開始了預訂，於下周五出貨。

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兩款iPhone 本周五（9月17日）接受預訂

蘋果iPhone是蘋果銷售額最高的產品，外界將焦點放在新iPhone上不足為奇。以蘋果隔代改款的慣例，今年的iPhone外觀上與上代一樣，加上已有爆料人指出下代iPhone將會採用真全面屏，皆令不少市場人士對今天發佈的新iPhone潑冷水。

薑餅人每年收看iPhone發佈會，每年都有人說「無驚喜」、「退步」、「沒有喬布斯的蘋果沒看頭」等等的評語。但問題是，這些人是否真的有留意發佈會上所公佈的細節？ 還是只是帶風向呢？

對於蘋果手機iPhone 13系列，今年的重頭戲當然是縮小了的「留海」位置，以及全面升級的相機系統。

新iPhone手機內部改變 為電池及相機系統留位置

蘋果也在發佈會上指出，今年已重新設計手機內部的格局，預留更多位置予電池及相機系統。這也反映了更強的相機和電池續航力，成為了iPhone攻打三星兩部摺芒手機的最大武器。

反觀同行三星手機三星Galaxy Z Flip3 和Galaxy Z Fold的外觀與前代並無太大分別，宣傳重點均在於放大的屏幕，其他的功能反而輕輕帶過。因此，加強升級的相機功能成為今代iPhone的主要賣點。

以iPhone 13系列為例，雖然保持著雙鏡頭系統，但改為45度角對角排列，讓兩顆鏡頭均能支援感應器移動式光學影像防震功能，加上感應器採光量較上代多近五成，這無疑有助用家在任何時候均能拍攝更佳照片。

iPhone 13 Pro進光量提升2.2倍

至於售價更高的iPhone 13 Pro系列，其三鏡頭系統的性能獲進一步提升，更配合其Pro的本質。雖然仍然使用1,200萬像素相機系統，內置長焦距、廣角及超廣角鏡頭，但廣角相機配備ƒ/1.5光圈1.9微米像素的光線感應器，令進光量提升2.2倍； 超廣角鏡頭攝取多92%光線，並首度為iPhone帶來微距拍攝，另外全新的77毫米長焦距相機提供3倍光學變焦，6倍光學變焦範圍，令構圖更豐富。

蘋果新手機最主要的賣點，是帶來了電影效果模式，讓用家在拍片時可同時加入淺景深效果，並自動在拍攝主角之間流暢變換焦點，更重要的是廣角、長焦距相機或原深感測鏡頭均可使用電影效果模式。這可算是今代iPhone最有看頭的功能了。

iPad mini 6值得留意

值得留意的是，除了iPhone之外，iPad mini 6的出現相信也會令不少果迷著躍萬分，皆因iPad mini 5自從在2019年3月推出以來，已有兩年沒有更新，外界更盛傳iPad mini系列或玩完。

不過，今次新機報到，更採用了iPad Air的設計語言，將Touch ID融入開關鍵，令iPad mini的屏幕大小由不到8吋增至今代的8.3吋，同時也支援Apple Pencil 第二代和5G連線。新機同步配置A15晶片，讓用家可以最低的入場費感受蘋果最先進科技的製成品。

對薑餅人而言，要選購大屏幕的流動裝置，不必花萬多元買摺芒手機，iPad mini 6的8吋屏幕加上iPadOS平板作業系統，便已經足夠了。