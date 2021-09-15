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【財金投資名家講座】消費 醫療 新經濟 3大高增長行業　簡志健贈你6隻心水股（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/15

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優質增長股會隨時代而改變，因此投資者要時刻留意社會環境變化，不時調整投資組合。在現時市況下，投資者如何從新世代行業找尋優質增長股？中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）在3大高增長行業中，挑選6隻心水股。

簡志健指出，在新世代行業中，更易找到優質增長股，投資者可以從下而上發掘增長股，即是先看公司本身，再看行業及經濟前景。投資者可以留意企業本身競爭優勢以及行業市場發展空間是否足夠。

簡志健認為，大消費、大醫療及新經濟是未來3大高增長行業，因為高毛利率及高營運槓桿，以及有龐大需求未被滿足。消費行業方面，他看好美東汽車 （01268） 及碧桂園服務 （06098） ，前者經營能力強，後者業務多元化、並借助科技取代人手工作，更有足夠資金可以收購其他物管公司。

至於醫療行業，簡志健建議投資者可留意藥明生物 （02269） ，公司透過生物技術來研發與製造的藥物，中國及全球多間藥企都是他們的顧客。另外，在人口老化情況下，醫療器械變得日益重要，他看好美股Shockwave（美：SWAV），開發使用聲波應對血管鈣化的技術，預期今年收入增長多達200%。

新世代行業先落後再超前

在新經濟方面，他推介東南亞網購龍頭公司SEA（美：SE）公司亦有推出網遊平台及遊戲，兩方面業務相輔相成。而另一隻新經濟股則為Tesla（美：TSLA），因為電動車是未來大趨勢，而業務更涉及自動駕駛系統及能源，公司未來存在很多可能性。

不過，簡志健提醒投資者，新世代行業往往先落後，才彎道超車，正如曲棍球模型一樣。投資者亦需留意，在業績進入向上「球桿」前，股價會經歷短期向下「挖坑」，這也是最佳的投資機會。

00:10 - 02:38　從下而上發掘增長股

02:39 - 03:32　3大高增長行業

03:36 - 05:35　推介2隻大消費優質增長股

05:40 - 07:40　推介2隻大醫療優質增長股

07:45 - 09:50　推介2隻新經濟優質增長股

09:51 - 11:24　優質增長股會隨時代而轉變

11:29 - 13:23　曲棍球投資模型的特點

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【簡志健講座第一集：如何建立長綫投資思維：按此

【簡志健講座第二集：分析3隻優質增長股：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

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欄名 : 財金投資名家講座

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