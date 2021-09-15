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【基金入門】ZA One推低門檻投資基金服務　免買賣費平台費　低至1元起投資

基金新聞 13:30 2021/09/15

分享：

【基金入門】ZA One 推低門檻投資基金服務　免買賣平台費　低至1元起投資

眾安國際旗下金融服務平台ZA One宣布，推出基金投資服務，入場門檻低至1元，買賣更毋須繳付任何買賣費用和平台費，助投資新手捕捉投資機遇。由即日起，用戶首次認購基金達1萬元，即可獲得100元的ZA Coin獎賞。

【月月收息！非債券基金最高9.5厘 投資10萬一年賺息逾近9000元：按此

低門檻投資基金　免買賣平台費

有見大部分投資新手都會面臨本金不足的難題，ZA One基金服務以低門檻為賣點，低至1元的資金亦可起步投資。另外，無論買賣基金次數，用戶都毋須繳付任何買賣費用和平台費。ZA One更提供多款不同類型的優質基金，透過自研的多維度基金分析，協助用戶了解產品特點。

眾安國際總裁許煒表示，明白新手涉獵投資市場時顧慮較多，故從低門檻、操作簡易的基金服務入手，期望能讓用戶展開投資之旅。

為慶祝基金服務面世，現時有效ZA Fam會員首次認購基金達1萬元，即可獲得100元獎賞，獎賞將以ZA Coin形式發放。

【每月定額投資積少成多 券商月供基金門檻低至500元：按此

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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