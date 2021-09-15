新盤即供付款的按揭時程

近年一般樓花新盤的即供付款安排的成交期有愈來愈長的趨勢，有些可長逾1年；但最近有2個新盤反其道而行，樓花成交期只有45天，對於需要申請按揭，特別是高成數按揭的買家，時間上可能較為緊張。

樓花新盤有2大類付款安排：現金／即供及建築期。前者即未交樓已要交付全額樓價，但一般有較大折扣；後者即入伙才支付全額樓價，但折扣較少。如果是樓市老手，可能會記得，多年前香港樓花即供付款的成交期，一般也是45天。即9月1日簽臨約，要在10月15日成交，支付全額樓價。

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後來由於種種原因，通行多年的樓花45天成交期愈拖愈長，個別項目甚至長逾1年。即供期長短，無所謂是否着數（一般成交期愈長，折扣愈小）。對買家來說，如果非以現金支付樓價，而是要按揭融資，反而要考慮時間是否可以配合。

一般來說，45天成交期是足夠完成申請至取用按揭的整個步驟──前提是買家的入息證明齊全。問題是，現實上不少新盤買家可能是因一時的氣氛認購新盤、平時未有妥善管理入息證明、稅務紀錄。一旦成功揀樓、簽署臨約後，才臨急準備文件、申請按揭。文件不齊全，可能會延誤按揭申請，未能於指定日期完成交易。輕則要向賣方支付罰息、又或要向發展商要求更改賣價較高的建築期安排；重則要撻訂離場，損失訂金。

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另外，按揭保險計劃適用於樓價600萬以下樓花項目，可能有部分新盤買家，打算以按保入市，以即供付款購買此價位以下的樓花。但要留意，由於按保牽涉銀行及保險公司，一般審批時程較長，45天成交期，不一定足夠完成申請。有意入市的買家，如果心水項目的樓花成交期較短，便要仔細考慮，要不一早準備所需文件，要不便要考慮選用較長時間的成交付款安排。

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