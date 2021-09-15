【虛擬貨幣】美國兄妹暑假在家挖礦　月賺超過23.3萬元

暑假已經過去，學生們已開學半月投入學習。在剛過去的暑假，相信由於疫情的關係大家都多留在家中，不像以往可以去外地旅遊。雖然如此，但留在家中依然有好多有意義的事可以做。

在美國的一對年紀分別14歲及9歲的兄妹Ishaan Thakur及Aanya利用一個暑假，建立出一個利潤豐厚的加密貨幣採礦業務。兩兄妹每個月通過開採三種加密貨幣，包括比特幣、以太幣及烏鴉幣（Ravencoin，山寨幣的其中一種），月賺超過3萬美元（相當於23.3萬港元）。

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上網自學採礦 月賺逾3萬美元

Ishaan接受《CNBC》訪問時表示，開始挖礦是因為想學習科技上的新知識，並想在過程中賺到一些錢。要開採加密貨幣，前提是要先學習如何「採礦」，而這絕非容易的事，在挖礦時要以複雜的電腦程式來解決難題以驗證交易。

在YouTube上看過一些教學影片，並在網上瀏覽了一些資料後，Ishaan將其遊戲用的電腦Alienware轉換為以太幣採礦機，他通過使用顯示卡來做到，顯示卡可以執行大量的挖礦計算。在第一天採礦時，就成功賺到3美元。

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他的家人亦十分支持他挖礦，為了將此玩意變成正式的業務，在父親的幫助下，兩兄妹在4月底創立了自己的挖礦公司Flifer Technologies。

Ishaan指，由於太喜歡這個業務，因此開始買入更多處理器或芯片，並在成立公司的首月賺到1,000美元。隨着業務的展開，兩兄妹的收入繼續增加，去到7月下旬，他們有能力購買更多設備，例如礦機Antminers及Nvidia RTX 3080-Ti顯示卡，也開始開採比特幣及烏鴉幣。其父親Manish Raj指，根據目前所訂購的設備，預期9月份將會賺到大約3.6萬美元。

採礦成本高 冀平衡學業與業務

就這樣看來，兩兄妹在挖礦上的成功似乎來得容易，但其實過程中困難重重。除了相關的技術十分複雜之外，挖礦的成本亦不便宜，需要用到昂貴的設備、大量的電力及電腦的功率。現時兩兄妹共擁有超過97個處理器，父親更是為他們在外借貸來買入這些處理器，但他拒絕透露確實的貸款金額。

他們主要使用的Nvidia RTX 3090顯示卡，每張卡的購買成本介乎要2,500美元至3,000美元。至於電力方面，他們聲稱為了環保，是100%使用可再生能源進行採礦，並在德克薩斯州租賃數據中心。家中及數據中心每月加起來的電費略低於3,000美元。

兩兄妹在暑假時就有時間採礦，但在開學之後，他們仍希望能夠在發展業務及學業兩方面保持平衡。他們計劃將挖礦賺到的利潤對業務進行再投資，並希望這些利潤能應付他們日後的大學學費。

雖然年紀輕輕已懂得擁抱科技，但兩兄妹的志願都不在與電腦相關的工作，而是分別希望在賓夕法尼亞大學及紐約大學讀醫，將來想成為一名醫生。

責任編輯：鄭樂怡

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