▲ 【女性理財】30歲前做到「賺錢買花戴」4大關鍵

以前很多女性為自己定下的人生目標，是在30歲前「嫁人」，現今世代，女生的人生選擇更多，有人會希望30歲前賺得「人生第一桶金」，可以達到「賺錢買花戴」而非「為生活奔波」。如果你都想做到，需要留意以下4個關鍵。

1. 有危機意識

即使你目前有份穩定工作，亦需要有危機意識，永遠都要有後備的方案，例如今天若你公司財務遇上問題倒閉，你亦不必擔心短期的個人收入，因為你可能有額外收入來源。這份額外收入能協助你在遇上突發事時不致生活受影響，而你原本的工作就變成其中一個收入來源，而非單一主要收入來源。

2. 要持續增值

即使是輕熟女的階段，亦需要記得投資自己，讓自己持續學習，例如近年網上媒體流行，可以抽空去學習有關方面的知識，即使不是實體學習課堂，亦可以在網上尋找有關的知識，讓自己為未來增值。就算目前的工作未有用到你的技能，只要持續學習，你的投資總有可用的時候。

3. 需訂立目標

有了30歲便要賺取人生第一桶金的目標，要具體實行，例如你要知道每個月要儲蓄多少錢，才可以達到目標。你可以開立一個「只進不出」的戶口，將個人每個月的收入的一部分儲進該戶口，嚴守原則，堅持數年後，你會發現自己已經達成這個目標。

4. 為事業打拼

有了目標，又要賺取人生第一桶金，起步的最初當然要有持續且穩定收入。專心努力工作，務求可以在短時間獲升職加薪，會是你加快賺取第一桶金的其中一個方法。你亦可經常在求職網站持續更新個人履歷，保持最佳狀態。在工作中亦可以多建立人脈，發掘更多新工作機會。

責任編輯：陳玉蓮

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