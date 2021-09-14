銅鑼灣Fashion Walk SPECTACULAR South Africa體驗館開幕 疫下在地感受南非葡萄酒風味

▲ 坐落於銅鑼灣Fashion Walk的SPECTACULAR South Africa體驗館，期間限定至本月26日。

疫情關係，潮興的Pop-up蔓延至葡萄酒界。繼香檳、威士忌及德國酒之後，新近在銅鑼灣Fashion Walk登場的SPECTACULAR體驗館，是在香港不算很普及的南非酒。

南非屬於舊世界的釀酒國，釀酒有悠久的歷史，近年新晉的酒莊酒質愈見出色，與傳統酒莊可以一較高下，聽聽侍酒師Ace的介紹。

▲ 樓高2層的SPECTACULAR 南非體驗館，讓你從多角度感受南非風情。

SPECTACULAR South Africa體驗館由南非葡萄酒協會（WoSA）籌備，Brand South Africa及Wesgro協辦。體驗館樓高兩層，設有多種與南非及其葡萄酒有關的文化體驗，讓公眾猶如置身南非，發掘葡萄酒的多樣性。

館內的葡萄酒是根據不同類別展示，包括以傳統香檳方法釀造的Cap Classique、 標誌性的白葡萄Chenin Blanc、南非獨有的紅葡萄Pinotage；更有清涼氣候（Cool Climate）、傳統型（Classic）和新一代（New Wave）風格的佳釀。

▲ 場內清楚以葡萄及風格去區分南非的葡萄酒，你總會找到喜歡的佳釀。

最特別是籌辦單位展示了南非葡萄酒拍賣會－－Cape Winemakers Guild Auction一系列的2021年限量版葡萄酒，由專人侍酒，隨後葡萄酒愛好者可以於10月2日到Bonhams拍賣行在線平台，競投這47款南非珍藏佳釀。

▲ 一系列Cape Winemakers Guild Auction的2021年限量版葡萄酒，大家都會有機會在場試飲。

南非飲食文化感受當地風情

除美酒外，體驗館更精選了南非地道美食，包括風乾牛肉、鷹嘴豆小食、醬料及手工Gin酒等；更有南非著名的國寶茶（又名博士茶）、特色花茶、非洲咖啡及新鮮手工曲奇，並有南非設計的手造時尚飾物和靈感來自南非的生活用品等等。

體驗館一樓更設有畫廊，展出南非藝術家Azael Langa以「煙霧」為媒介的畫作，以及設有保育專區，介紹南非對環境及生態、葡萄酒等不同的保育項目，以推廣環保意識。

▲ 南非倡議可持續發展，一樓便有保育專區介紹南非對環境、生態、葡萄酒等保育的項目，就好像不想犀牛滅絕，可以怎樣呢？

侍酒師推介南非傳統新晉酒莊

Chenin Blanc

新晉：Testalonga, Baby Bandito, Stay Brave, Chenin Blanc, Swartland, 2020：因為這特別的酒標，這枝白酒肯定見過一次就會記得。來自適合種植Pinot Noir及Chardonnay的產區Swartland，經過10天的浸皮，有著橙酒（Orange Wine，古老的釀酒風格）的風味，清新、優雅，酸度適中。

▲ Testalonga, Baby Bandito, Stay Brave, Chenin Blanc, Swartland, 2020（$210）

傳統：Old Road Wine, Anemos, Chenin Blanc, Stellenbosch, 2018：南非適合種葡萄的其中一個原因，是因為有強勁、持續的東南風從海岸吹過來，這乾爽的涼風名為Cape Doctor，可以減少葡萄園的蟲害，而Anemos正是希臘文——風的意思。這白酒採用30年的老樹，Ace形容如果Testalonga是「小鮮肉」，那Old Road就成熟穩重，可以嘗到熟梨、熱帶生果的風味。

▲ Old Road Wine, Anemos, Chenin Blanc, Stellenbosch, 2018（$246）

Pinotage

新晉：Radford Dale, Frankenstein, Pinotage, Stellenbosch, 2016：Pinotage是南非獨有的品種，由Pinot Noir及Cinsault交配而成。近年新興酒莊出品的Pinotage，可以說是容易入口得多。像這枝強調可持續種植（見樽口的小標籤）的Radford出品，雖然用27年的老樹，但仍然是非常易入口；雖然有些單寧，但不乏黑莓的風味，而收結還有一點回酸，不俗。

▲ Radford Dale, Frankenstein, Pinotage, Stellenbosch, 2016（$238）

傳統：Rickety Bridge, Pinotage, Western Cape, 2019:這有自己火車、路軌、橋的酒莊，於1797年已成立，佔地達50公頃，可以坐著火車參觀酒莊。這紅酒由於經過12個月在木桶陳年，如果覺得Pinotage的風味像利賓納，那這就是厚身一點的利賓納，酸度亦不俗。

▲ Rickety Bridge, Pinotage, Western Cape, 2019（$212）

Red Blend

新晉：David & Nadia, Elpidios, Swartland, 2017：David & Nadia這對夫婦，對泥土素有研究，而他們的葡萄園，就有頁岩（shale）這類的泥土，有高礦物及肥沃的特性。Ace說他們想釀製法國Rhone風格的南非酒，這紅酒便有許多當地常見的葡萄，如Grenache（31%）、Syrah（30%）、Carignan（19%）及 Cinsault（10%），再加一點南非的特色——Pinotage（10%）。但是不像Rhone酒的飽滿、濃郁，反而優雅可口，酸度不俗，令人刮目相看。

▲ David & Nadia, Elpidios, Swartland, 2017（$255）

傳統：Rupert & Rothschild, Baron Edmond, Stellenbosch, 2016：有著Rothschild的名字，都猜到與Lafite這家族有些關連，不過，不是直接，但都是用波爾多常見的葡萄，不同的是一向不是主角的Cabernet Franc（52%）佔最多，其次是Merlot（32%），最後才輪到Cabernet Sauvignon（16%）葡萄。聞有強烈的黑醋栗（Black Cassis）風味，還有草青及木桶，滿有層次，但入口不像波爾多酒的濃厚，少許乾身，乾淨、易飲、酸度高，收結沉實。

▲ Rupert & Rothschild, Baron Edmond, Stellenbosch, 2016（$420）

Info

SPECTACULAR South Africa體驗館

開放日期：即日至9月26日

開放時間：12nn-9pm

地點：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下2號舖

南非葡萄酒導賞：品嘗6款佳釀，每位$250，包括限量版南非葡萄酒協會酒杯及SPECTACULAR South Africa購物袋，每節名額有限，參加者可上網登記（有9個主題，共21節時段選擇）。