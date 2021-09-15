【中秋節2021】豐盛美食慶團圓　中秋盆菜訂購一覽

上一篇文章
【蘋果發布會】iPhone 13系列24日開售 消費券買Apple新產品要補幾錢？
中秋節是跟親朋好友相聚的日子，如果想安在家中度過佳節，圍在一起吃盆菜也是很好的應節活動。盆菜內的食物包羅萬有，寓意團圓、豐盛。現集合一些仍然接受訂購的盆菜優惠，供各位作最後衝刺，在佳節大快朵頤。
銀杏館：社企盆菜 老師傅精心秘製
社企銀杏館的至尊盆菜由經驗豐富的師傅獨家秘製而成，每款食材皆為獨立烹調。盆菜共有葷、素兩種，並分為10至12人，及4至6人份量。
「好好葷」是傳統盆菜，內有12款食材，有髮菜蠔豉、明爐燒米鴨、秘醬炆腩肉，亦有金蠔、蝦等食物。至於「好運素」素食盆菜內共有16款食材，包括素鮑片、金湯上素翅、素扣肉等。顧客也可按照需要，另外加配4隻、8隻或12隻鮑魚、鵝掌或海參。
顧客可選擇到沙田自行取貨或送貨。由於所有盆菜為新鮮製造，所以要提前3天預訂，售完即止。
收費：
訂購方式：WhatsApp 51177695
大家樂：瑤柱福袋盆菜 可加配素翅或燒味拼盤
大家樂推出的盆菜有原粒日本宗谷瑤柱、黃金福袋、燒味等19款食材。瑤柱福袋燒味大盆菜可供10至12人食用，福袋燒味盆菜則可供6人食用。加上，顧客可用優惠價加配冬蓉竹笙仿蟹柳素翅或燒味拼盆「加餸」。Club 100會員及DBS信用卡客戶購買盆菜有尊享優惠，價錢比優惠價便宜$40。
食品需於3天前在大家樂門市或網上商店預訂，網上訂購至9月19日，分店訂購至9月21日。
顧客可以於門市自取食物，折實滿2,000元免費送貨，折實1,000元或以上訂單，送貨服務費用為每次200元，額滿即止。
收費：
富豪酒店網店：9月21日前網上訂盆菜送曲奇禮盒
富豪酒店網上商店推出了多款小型盆菜，款式由素食盆菜到龍蝦、鮑魚，海參甚至花膠都有，食物份量可供4至6人食用。
而在中秋節，由即日至9月21日，凡於網上商店購買988元的原隻花膠鮑魚盆菜，或938元的上珍菌原隻素鮑齋盆菜，即可免費獲贈一盒濃香曲奇四色賞（32塊），價值198元。需於最少72小時前於網上預菜，並於富豪香港酒店、富豪九龍酒店及麗豪酒店自行領取。
收費：
查詢電話：
富豪香港酒店：2837 1748
富豪九龍酒店：2313 8681
麗豪酒店：2132 1011
茶木：台式風味盆菜 食材台灣直送
掛念台灣的美食嗎？台式餐廳茶木推出了可供6至8人食用的月滿團圓台式盆菜。盆菜內食材豐富，不但有鮑魚、花膠，還有台灣直送的福州魚丸、麻辣鴨血及手工肉羮，亦有瑤柱福袋和年糕條，配酒糟南乳盆菜汁。
顧客需在3天前預訂，可在網上訂購、或致電到指定分店。盆菜只設外賣，不設堂食，不設送貨。
收費：
逸東軒：米芝蓮一星 盆菜用料矜貴
米芝蓮一星的逸東軒粵菜推出6人份量的星級鮑魚盆菜，由逸東軒行政總廚譚師傅主理。用料十分豐富，有十頭鮑魚、婆參、瑤柱甫、鱟膠等食材，並以砂鍋盛載。盆菜可供外賣自取或堂食，需於1天前致電或以Whatsapp訂購。
收費：
逸東軒
地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層
電話：2710 1093
太興： 鮑魚燒鵝大蝦足料盆菜
太興推出兩款盆菜，分別為6位用的鮑魚豐盛盆菜，還有8位或12位用的極品鮑魚開心大盆菜。盆菜內有20款食品，包括原隻蠔皇鮑魚、蠔豉、燒鵝、大蝦、桶子油雞、紅炆花菇、魚肚等食材。凡訂購任何盆菜，送太興168元優惠券。要注意的是，需提前3個工作天預訂，而鮑魚豐盛盆菜只限外賣自取，不設送貨服務。
收費：
美心MX：中銀信用卡、EATIZEN會員享優惠價
美心MX推出3款6至12人份量的盆菜，內有原隻蠔皇鮑魚、北海道原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦，還有黃金墨魚燒和黃金卷等食材。此外，可另加配楊州炒飯和楊枝甘露布甸。EATIZEN會員及中銀信用卡客戶可用優惠價訂購，比其他客戶優惠價平20元，食品需在9月18日前在分店或網上訂購。顧客可於分店自取食物。送貨方面，買滿2,000元可免費送貨，而2,000元或以下需另加150元。
收費：
責任編輯︰李伊洛
＝＝＝＝＝
一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】
欄名 : 消費錦囊