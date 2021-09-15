【中秋節2021】豐盛美食慶團圓　中秋盆菜訂購一覽

中秋節是跟親朋好友相聚的日子，如果想安在家中度過佳節，圍在一起吃盆菜也是很好的應節活動。盆菜內的食物包羅萬有，寓意團圓、豐盛。現集合一些仍然接受訂購的盆菜優惠，供各位作最後衝刺，在佳節大快朵頤。

銀杏館：社企盆菜 老師傅精心秘製

社企銀杏館的至尊盆菜由經驗豐富的師傅獨家秘製而成，每款食材皆為獨立烹調。盆菜共有葷、素兩種，並分為10至12人，及4至6人份量。

「好好葷」是傳統盆菜，內有12款食材，有髮菜蠔豉、明爐燒米鴨、秘醬炆腩肉，亦有金蠔、蝦等食物。至於「好運素」素食盆菜內共有16款食材，包括素鮑片、金湯上素翅、素扣肉等。顧客也可按照需要，另外加配4隻、8隻或12隻鮑魚、鵝掌或海參。

顧客可選擇到沙田自行取貨或送貨。由於所有盆菜為新鮮製造，所以要提前3天預訂，售完即止。

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收費：

好好葷人人嚐歡笑盆菜

4至6人：888元

10至12人：1,188元

好運素人人嚐歡笑盆菜

4至6人：788元

10至12人：1,088元

加配鮑魚：

4隻：138元

8隻：268元

12隻：388元



4隻：138元 8隻：268元 12隻：388元 加配鵝掌：

4隻：78元

8隻：148元

12隻：218元



4隻：78元 8隻：148元 12隻：218元 加配海參：

4隻：138元

8隻：268元

12隻：388元

訂購方式：WhatsApp 51177695

大家樂：瑤柱福袋盆菜 可加配素翅或燒味拼盤

大家樂推出的盆菜有原粒日本宗谷瑤柱、黃金福袋、燒味等19款食材。瑤柱福袋燒味大盆菜可供10至12人食用，福袋燒味盆菜則可供6人食用。加上，顧客可用優惠價加配冬蓉竹笙仿蟹柳素翅或燒味拼盆「加餸」。Club 100會員及DBS信用卡客戶購買盆菜有尊享優惠，價錢比優惠價便宜$40。

食品需於3天前在大家樂門市或網上商店預訂，網上訂購至9月19日，分店訂購至9月21日。

顧客可以於門市自取食物，折實滿2,000元免費送貨，折實1,000元或以上訂單，送貨服務費用為每次200元，額滿即止。

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收費：

福袋燒味盆菜（6位用）

標準價：588元

優惠價：508元

DBS信用卡客戶價：478元

Club100會員價：468元

瑤柱福袋燒味大盆菜（10至12位用）

標準價：738元

優惠價：648元

DBS信用卡客戶價：618元

Club100會員價：608元

紅燒冬蓉竹笙仿蟹柳素翅（5磅）

優惠價：288元

盆菜加配優惠價：208元



優惠價：288元 盆菜加配優惠價：208元 燒味拼盆（蜜味叉燒、白切譽香雞、脆爆燒腩、明爐燒鴨及紅腸）（2.5磅）

優惠價：278元

盆菜加配優惠價：198元

網購／分店訂購

富豪酒店網店：9月21日前網上訂盆菜送曲奇禮盒

富豪酒店網上商店推出了多款小型盆菜，款式由素食盆菜到龍蝦、鮑魚，海參甚至花膠都有，食物份量可供4至6人食用。

而在中秋節，由即日至9月21日，凡於網上商店購買988元的原隻花膠鮑魚盆菜，或938元的上珍菌原隻素鮑齋盆菜，即可免費獲贈一盒濃香曲奇四色賞（32塊），價值198元。需於最少72小時前於網上預菜，並於富豪香港酒店、富豪九龍酒店及麗豪酒店自行領取。

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收費：

原隻花膠鮑魚盆菜（4位用）

特價：988元（原價：1,288元）



特價：988元（原價：1,288元） 上珍菌原隻素鮑齋盆菜（6位用）

特價：938元（原價：1,288元）



特價：938元（原價：1,288元） 原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜（6位用）

特價：1,488元（原價：1,788元）



特價：1,488元（原價：1,788元） 極品鮑羅萬有盆菜（6位用）

特價：1,688元（原價：1,988元）

網上訂購

查詢電話：

富豪香港酒店：2837 1748

富豪九龍酒店：2313 8681

麗豪酒店：2132 1011

茶木：台式風味盆菜 食材台灣直送

掛念台灣的美食嗎？台式餐廳茶木推出了可供6至8人食用的月滿團圓台式盆菜。盆菜內食材豐富，不但有鮑魚、花膠，還有台灣直送的福州魚丸、麻辣鴨血及手工肉羮，亦有瑤柱福袋和年糕條，配酒糟南乳盆菜汁。

顧客需在3天前預訂，可在網上訂購、或致電到指定分店。盆菜只設外賣，不設堂食，不設送貨。

收費：

月滿團圓台式盆菜（6至8位用）：888元

網上訂購 / 分店訂購

逸東軒：米芝蓮一星 盆菜用料矜貴

米芝蓮一星的逸東軒粵菜推出6人份量的星級鮑魚盆菜，由逸東軒行政總廚譚師傅主理。用料十分豐富，有十頭鮑魚、婆參、瑤柱甫、鱟膠等食材，並以砂鍋盛載。盆菜可供外賣自取或堂食，需於1天前致電或以Whatsapp訂購。

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收費：

星級鮑魚盆菜（6位用）：2,388元

逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

電話：2710 1093

太興： 鮑魚燒鵝大蝦足料盆菜

太興推出兩款盆菜，分別為6位用的鮑魚豐盛盆菜，還有8位或12位用的極品鮑魚開心大盆菜。盆菜內有20款食品，包括原隻蠔皇鮑魚、蠔豉、燒鵝、大蝦、桶子油雞、紅炆花菇、魚肚等食材。凡訂購任何盆菜，送太興168元優惠券。要注意的是，需提前3個工作天預訂，而鮑魚豐盛盆菜只限外賣自取，不設送貨服務。

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收費：

鮑魚豐盛盆菜（6位用）：838元

此盆菜可於分店或網上訂購，並需外賣自取

極品鮑魚開心大盆菜（8位用或12位用）

8位用：1,680元

12位用：1,980元

此盆菜只限網上訂購，並提供免費送貨 （東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外）

網上訂購 / 分店訂購

美心MX：中銀信用卡、EATIZEN會員享優惠價

美心MX推出3款6至12人份量的盆菜，內有原隻蠔皇鮑魚、北海道原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦，還有黃金墨魚燒和黃金卷等食材。此外，可另加配楊州炒飯和楊枝甘露布甸。EATIZEN會員及中銀信用卡客戶可用優惠價訂購，比其他客戶優惠價平20元，食品需在9月18日前在分店或網上訂購。顧客可於分店自取食物。送貨方面，買滿2,000元可免費送貨，而2,000元或以下需另加150元。

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收費：

鮑魚∙福聚盆菜（6位用）

標準價：960元

其他客戶優惠價：788元

EATIZEN會員、中銀信用卡客戶價：768元

金玉滿堂盆菜（10-12位用）

標準價：810元

其他客戶優惠價：668元

EATIZEN會員、中銀信用卡客戶價：648元

鮑魚∙喜慶盆菜（10-12位用）

標準價：1,310元

其他客戶優惠價：1,068元

EATIZEN會員、中銀信用卡客戶價：1,048元



標準價：1,310元 其他客戶優惠價：1,068元 EATIZEN會員、中銀信用卡客戶價：1,048元 加配

楊州炒飯（2磅）：98元

楊枝甘露布甸（1磅）：48元

楊州炒飯及楊枝甘露布甸：108元

網上訂購 / 分店訂購

責任編輯︰李伊洛

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