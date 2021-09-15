▲ 【收息股】第四季連續3個月有息收 幫你年尾自製股息Bonus

對於一眾「好息之徒」如果能夠做到月月有息收，為個人的財富做到被動收入當然是最理想，這一次為大家搜羅年尾10月至12月的收息股，這3隻股份股息不一樣，但勝在可以為個人製造10月至12月都有息收，讓你在年尾為個人增加收入。

是次選出的股份，股息率有高低，但勝在可以做到由10月開始收息至12月。更重要的，是3隻股份的派息政策相當穩定，多年來都沒有中斷過，第四季收息有着落。

第一隻於10月派息的有中國海洋石油 （00883） ，公司是從事油氣勘探、生產及貿易業務，2001年上市，累計派息有40次，一年派2次息。11月派息有恒生銀行 （00011） ，是香港人都熟悉的銀行，成立於1959年，累計派息達81次，一年派4次。最後是12月派息的有偉易達 （00303） ，公司業務包括電子教育玩具及電話等，上市以來累計派息達41次，一年派2次息，但要留意其生意若差，派息則會下調。

■年尾股息Bonus組合■

▼ 點擊圖片放大

這一次的收息組合勝在可以讓投資者在10月至12月都有息收，雖然恒生銀行股息率相對另外2隻不高，但勝在行業的穩定性高，所以亦是組合中可以加入的，投資者可以作參考，當然亦要自行多做功課，尋找合適個人的理想投資組合。

若想了解更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包！

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】