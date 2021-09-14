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【港人移民】保安局估算去年逾萬人移民　最多人移民澳洲　竟然唔係英國？

其他地區 18:25 2021/09/14

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近年不少港人移民海外，有指本港再現移民潮。保安局根據港人申請「良民證」的數據估算，估計去年至少有10500人移民海外，較2019年大增5成。數據顯示港人移民目的地依次序為澳洲、美國及加拿大。

【英國收近6.5萬BNO簽證申請 逾7成已獲批：按此

去年逾萬人移民海外

據本地傳媒報道，保安局根據警方申請無犯罪紀錄證明書（俗稱良民證），和申請人提交有關申請填報的問券等資料，估算2020年最少約有10500人移民海外，相較於2019年的約7000人，移民人數激增5成。數據指，過去5年港人的移居地前三名分別是澳洲、加拿大和美國。

至於英國未有成為港人三甲之選，保安局指，由於部分國家或地區沒有要求所有簽證申請人遞交良民證，所以沒有納入估算之列。申請BNO「5+1」簽證（BNO）毋須遞交良民證，故未在保安局估算範圍。而據英國內政部公布，今年上半年共收到64900宗申請BNO簽證，當中逾7成約47300份已獲批。

【網民「後悔」移英做二等公民 細數生活6大「苦況」：按此

保安局又指，近2、3年填報申請良民證有關的問卷回應率由7、8成跌至5、6成，或會影響有關估算的可靠性。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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