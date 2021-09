【理財二三事】投資怕輸唔投資又怕蝕底！點算？　自由作家因為一本書改變命運

▲ 投資又怕輸! 唔投資又怕蝕! 自由作家因為一本書改變想法

很多人對於投資股票都有疑慮,因為怕投資波動大,所以一直只有停留在想而沒有作出任何行動。自由作家Alexis Rhiannon也有這個想法,她一直為個人退休生活儲錢,與很多人一樣怕投資股票難度太高,但因為一本書《Millionaire Teacher: The Nine Rules of Wealth You Should Have Learned In School》改變她的看法及命運。

這本書的作者Andrew Hallam是沒有富爸爸的加拿大籍英文老師,在新加坡是一位教師,每個月有固定人工,卻靠著聰明的資產配置與指數化投資賺得百萬美元以上財富。

在書中,他提到:

過去90年,美股市場年化報酬率逾9%,包括崩盤的1929、1973-74、1987、2008-09

這個簡單事實與數字組合成的句子,讓當時的Rhiannon明白到投資指數型基金的複利力量有多強大。這段話讓當時的Rhiannon立刻開始投資,也因此改變了她多年來的投資策略。

Rhiannon表示,9%聽起來或許不多,但這個訊息在她腦海裡一直沒有忘記。過往她沒有踏入股市是因為只聚焦在股市的波動性之上,而從來沒有注意到長期穩穩向上的趨勢。後來她才知道,多年來不投資反而是令她損失了在其他地方都找不到的回報率,所以她決定改變自己的想法及策略。

從Hallam的書中,Rhiannon明白到愈早開始投資愈好,就像滾雪球一樣,愈早開始,雪球就有愈多時間滾大。所以Rhiannon決定看完書當天就開始投資,並將資金投放於3項指數基金,包括追蹤國際股市的指數型基金VTIAX、以美股為主的指數型基金VTSAX、債券指數型基金VBTLX。這3項投資在2019年的年化報酬率分別是21.51%、30.80%、8.71%。



所以各位仍對投資存有疑慮的人,不如努力學習更多投資知識,早日開始建立適合自己的投資組合。

責任編輯:陳玉蓮

