【大灣區】深圳定44項措施推進前海發展　加強與港現代金融合作

深圳市推進前海深港現代服務業合作區建設新聞發布會昨日（13日）舉行，發布會就深圳如何落實《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》回應各界關心的問題。



目前，深圳已成立市推進前海合作區改革開放工作領導小組，提出12個方面、44條舉措，將「前海方案」細化分解成71項重點任務、203項近期重點推進事項。同時，加快編制前海合作區新一輪總體發展規劃。深圳市委副書記、市長覃偉中表示，目前規劃建議方案已經形成，正按程序報送上級部門審議。

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加快推進深港國際服務城等建設



聚焦深港合作，深圳將堅持「依託香港、服務內地、面向世界」，努力打造服務香港融入國家發展大局的「橋頭堡」。覃偉中表示，深圳將堅持把服務香港作為評價前海建設成效的重要標準，準確把握「灣區所向」，主動對接「香港所需」，始終竭盡「深圳所能」，深化與香港多領域、深層次深度合作。



以現代服務業合作為例，深圳將加快推進深港國際服務城、專業服務業集聚區等重大載體建設，加強與香港在現代金融、數字時尚、會展經濟、海洋經濟、專業服務等領域合作。特別是加強深港金融領域合作，提升國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區功能。

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推更多方便港澳居民前海工作生活措施



針對社會民生領域，深圳將出台更多便利港澳居民在前海工作生活的新舉措。今年深圳已發布實施進一步便利港澳居民在深發展的「18條措施」。覃偉中表示，接下來深圳將對接港澳教育、醫療、社會保障等公共服務體系，推進港澳人士在民生方面享有市民待遇，特別是大力支持港澳青年創新創業，為港澳青年拓展更多就業渠道和發展空間。



深圳市委常委、常務副市長黃敏介紹，到2025年前海向港資新出讓產業土地面積佔比不少於三分一；到2035年，港籍就業人口大幅增加，營商環境達到世界一流水平，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協調發展能力強的高質量發展引擎。

責任編輯：鄭樂怡

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