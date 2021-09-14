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【中秋節2021】大澳花燈節每晚6時半亮燈　行特色水鄉市集　手繪花燈海打卡超浪漫

精明消費 18:40 2021/09/14

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大澳每年均會舉辦花燈節迎接中秋，今年大澳花燈節會由9月11日至9月30日舉行，多達2500個不同色彩的手繪花燈將會懸掛在大澳吉慶街、棚屋、紅橋等地方，並於每晚6時半至9時半期間亮燈，讓遊客感受大澳的水鄉情懷。

由民間組織「大澳非茂里」舉辦的大澳花燈節會在大澳各大街掛上手繪紙燈籠。紙燈籠由一班學生、家長、少數族裔等於8月開始製作，每個都別具特色，每天晚上傳統燈籠均會亮燈，亮光在漁村內形成一片花燈海，絕對是「打卡」好地方。

除了「打卡」外，花燈節亦設有花燈繪畫工作坊、水鄉市集、大澳文化體驗團、搖櫓游涌、攝影比賽等活動，最適合一家大小親子樂遊，讓遊客更深認識大澳漁村文化。想參加活動要先預早報名，名額有限先到先得，活動詳情可參閱大澳非茂里網頁。

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《大澳水鄉花燈節2021》

地點：大澳
日期：9月11日至30日
亮燈時間：每晚6時半至9時半

查看9月11至30日花燈節逢星期六、日及公眾假期小輪服務航班時間表

查看9月21至22日中秋節及中秋節翌日小輪服務航班時間表

 

責任編輯：嚴熹曼

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