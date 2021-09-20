【中秋節2021】大澳花燈節新亮燈安排一覽　手繪花燈海打卡超浪漫　每晚6時半亮燈

大澳每年均會舉辦花燈節迎接中秋，今年大澳花燈節會由9月11日至9月30日舉行，多達2500個不同色彩的手繪花燈將會懸掛在大澳吉慶街、棚屋、紅橋等地方，並於每晚6時半至9時期間亮燈，讓遊客感受大澳的水鄉情懷。不過，花燈節令大澳人潮絡繹不絕，造成當地居民不便，主辦單位日前便於社交媒體上宣布，中秋節、中秋節翌日以及9月27至28日將不會亮燈，有興趣去花燈節的話就要留意。

由民間組織「大澳非茂里」舉辦的大澳花燈節會在大澳各大街掛上手繪紙燈籠。紙燈籠由一班學生、家長、少數族裔等於8月開始製作，每個都別具特色，每天晚上傳統燈籠均會亮燈，亮光在漁村內形成一片花燈海，絕對是「打卡」好地方。

除了「打卡」外，花燈節亦設有花燈繪畫工作坊、水鄉市集、大澳文化體驗團、搖櫓游涌、攝影比賽等活動，最適合一家大小親子樂遊，讓遊客更深認識大澳漁村文化。想參加活動要先預早報名，名額有限先到先得，活動詳情可參閱大澳非茂里網頁。

但花燈節開始後吸引大量遊人，對當地居民造成不便，主辦單位亦有新安排，於中秋節、中秋節翌日以及9月27至28日將不會亮燈，並停止跨涌橋和新基大橋亮燈，會亮燈的地方只剩下吉慶前街、鄉事委員會廣場及石仔埗。

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責任編輯：嚴熹曼

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