【藍籌收息股】10隻股息率最高藍籌股　最高逾8厘　財息兼收揀邊隻？

在現時市況波動底下，投資者的態度轉向保守，熱衷投資於穩健的股票，藍籌收息股是不錯的選擇，既能享受穩定派息，又有機會享受股價增長，達到「財息兼收」。以下就為大家找出10隻股息率最高的藍籌股。



由於股息率的計算方法是現金股息相對於股價的百分比，因此當股息不變時，股價上升，股息率便會下跌；相反，股價下跌時股息率便會上升。所以，除了列出這些藍籌股的股息率外，本網還會出列出這些股票今年來的股價變幅，好讓大家判斷一下該股是否「真高息股」。

■10隻股息率最高藍籌股■

（股息率由低至高排序）

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【6隻藍籌砌1年無間斷收息組合 一年股息有$8,281 回報達4.5厘：按此】

中行股息率最高



在眾多藍籌股當中，中國銀行（03988）的股息率最高，達8.24%。該行一般每年在末期業績派息一次，在今年3月底曾宣布派發0.197元人民幣末期息，剛公布的2021年度中期業績則未有派息。而公司在過去3個財政年度的全年派息介乎0.184元至0.197元人民幣。



其股價目前處於2.85元水平，股價由今年初的2.65元累升約7.6%。在過去5年，股價曾高見4.8元。



恒安股價今年來累跌近24%



恒安國際（01044）的股息率雖然有7.13%，但其股價今年來累跌23.9%，由年初股價54.9元下跌至昨日（13日）收市的41.8元，股價目前亦大約處於5年來的低位，股價過去5年曾高見86元水平。



公司在8月中公布中期業績，純利按年跌17.7%至18.6億元人民幣，收入按年跌8.7%至99.74億元人民幣。當中，紙巾業務銷售按年跌12.2%至47億元人民幣，衛生巾業務銷售按年跌6%至約30.3億元人民幣，紙尿褲業務銷售按年跌14.2%至約6.2億元人民幣。

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責任編輯：鄭樂怡

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