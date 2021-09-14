▲ 【ESG】抓緊電動車機遇 兩因素支持長遠增長

對於尋求在投資組合中投入更多增長力的投資者而言，電動車可以提供供應鏈上下游的機會。在政府政策、消費者偏好、氣候考慮和顛覆性創新的推動下，電動車和高級輔助駕駛系統現正被世界各國迅速廣泛採用，這提高整體可負擔性和產品質量，有利於未來電動車的強勁增長。

尚渤投資預計全球新電動車銷量在2030年可達到3000萬至5000萬輛，代工生產以及涉及電動車供應鏈的行業和部門迎來重大商機，主要有2項因素支持增長的觀點。

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因素一：電池效率提高

陰極化學的技術進步，令電池設計降低成本的同時也提高了性能。由於製造規模增加和陰極化學的改進，電池成本在過去10年中每年下降18%以上，每次充電的平均可行駛里程由2010年的84英哩（135公里）增加到2020年的256英哩（411公里）。

無論生產商選擇哪種化學成分，鋰都是所有電池生產中的關鍵成分。此外，電池的鋰用量幾乎沒有變化，而礦工們爭先恐後地擴大鋰產能。在未來5年，彭博社預計鋰產量將超過160萬噸，遠遠超過鈷、錳甚至鎳。此外，電動車市場目前約佔鋰需求的70%，預計到2030年比例增長到90%以上。儘管電動車產量增加，但我們的估計表明，由於電動車需求激增，鋰供應仍將不足。

因素二：汽車安全功能及自動駕駛需求上升

由於消費者偏好的變化，以及大眾對待電動車態度出現轉變，市場高級駕駛輔助系統（ADAS）及汽車安全功能的需求有所增加。例如是在2018年，美國國會頒訂「卡梅倫兒童運輸安全法案」（Cameron Gulbransen Kids Transportation Safety Act），要求全新出廠的汽車須加裝後視顯影鏡頭才可銷售，以提高安全性。這項新措施促使許多消費者要求增加更多汽車安全功能。

汽車中每一個自動化升級，均需要開發額外技術，如感應器、雷達系統、攝影鏡頭等。因此，電動車使用的半導體組件數量約為傳統汽車的2倍。

另外，電動車市場其中一個特別令人興奮的地方是在於其運用優化電池的管理系統。據行業領導者稱，該領域正以60%年均複合增長率增長，能夠在電池管理系統及ADAS方面具有競爭優勢的汽車半導體公司將有望實現增長。

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需求上升支持電動車業增長

創新文化及消費者偏好將繼續支持電動汽車的發展，而且增長速度正在加快。截至今年7月底，香港電動車的比例約為已登記車輛總數的2.4%。電動私家車每年佔香港新登記私家車比率一直在持續上升。截至今年3月底，香港每8輛新登記私家車中就有1輛是電動車。



相比之下，皮龍研究中心（Pews Research Center）發現在過去3年中，電動車每年均佔美國新車市場的2%左右。 然而，拜登政府誓言到2030年將電動車的銷量提高，屆時美國電動車的銷量達到總汽車銷量的50%的目標。在政府鼓勵的政策下，電動車產業鏈整體增長趨勢仍具有吸引力。