【消費優惠】八月堂買指定食品享9折　天地全綫圖書85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 八月堂：買指定食品享9折

由即日起，八月堂推出限定優惠，凡購買任何可頌、丹麥吐司、月餅系列即可享：

3至5件95折

6件或以上9折

需要注意的是，口味依現場為主，數量有限，售完即止。

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2. 天地圖書：全綫圖書85折

天地圖書現正舉行秋季大減價，由即日起至9月19日，全綫中文、英文、兒童圖書85折，文儀用品9折。

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另外，由即日起，凡購物折實：

滿100元，即送15元現金券2張

滿300元，即可獲贈9折優惠卡1張及Zebra精美贈品1份

滿500元，即可獲贈精美環保袋1個

禮品數量有限，送完即止。

地址：香港灣仔莊士敦道30號地庫

電話：2865 0708

營業時間：上午10時至下午8時

3. 魚尚壽司：買2件飯糰減$4

最後一日！只要在付款時，出示以下圖片，買任何2件飯糰，即減4元。買3件飯糰，即減6元，優惠高達78折！

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分店資料

撰文：hket小編

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