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【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/14

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歷史數據顯示，投資時間愈長，能夠取得理想回報的機率愈高。由於投資時間長，難免會遇到經濟變化及行業轉變，選股眼光更顯重要。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）解釋投資優質增長股的必要性，並以例子說明投資優質增長股的好處。

簡志健表示，長綫投資的重點是買入一些優質並具增長的公司，而優質增長股則是長綫投資的基石。他解釋，面對美國實施無限量寬（QE）政策，造成資產通脹問題；以及全球政府因疫情實施刺激經濟措施，惟各國疫情控制速度不一，部分工廠及港口未能如常運作，令物流費用急升，造成物價通脹，投資增長股就變得重要。

投資組合不能全靠收息資產

不少穩陣投資者喜歡買收息股收息，不過簡志健坦言，投資組合不能全靠收息資產，他更留意到不少收息企業業務增長速度減慢，未必可以帶來理想回報。因此，他認為為平衡資產及物價通脹，需要把適當比例的資金投放於增長型企業。

另外，他指出優質增長股能夠穿越牛熊，以手術機器人龍頭Intuitive Surgival（美：ISRG）自2000年上市至今，股價亦出現回調，惟長期仍能穿越牛熊，上市至今回報逾150倍。

此外，簡志健提到，投資增長股有不少好處，包括估值隨業績增長同步上升、盈利加估值上升「戴維斯雙擊」雙重效應以及以高增長應對估值下調。

00:10 - 03:21　投資優質增長股的必要性

03:23 - 04:45　優質增長股能穿越牛熊

04:54 - 06:04　估值隨業績增長同步上升──創科實業 （00669）

06:05 - 06:59　「戴維斯雙撃」雙重效應──美東汽車 （01268）

07:00 - 08:36　以高增長應對估值下調──碧桂園服務 （06098）

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【簡志健講座第一集：長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維：按此

 

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

同場加映：陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？

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