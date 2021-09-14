【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇）

歷史數據顯示，投資時間愈長，能夠取得理想回報的機率愈高。由於投資時間長，難免會遇到經濟變化及行業轉變，選股眼光更顯重要。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）解釋投資優質增長股的必要性，並以例子說明投資優質增長股的好處。

簡志健表示，長綫投資的重點是買入一些優質並具增長的公司，而優質增長股則是長綫投資的基石。他解釋，面對美國實施無限量寬（QE）政策，造成資產通脹問題；以及全球政府因疫情實施刺激經濟措施，惟各國疫情控制速度不一，部分工廠及港口未能如常運作，令物流費用急升，造成物價通脹，投資增長股就變得重要。

投資組合不能全靠收息資產

不少穩陣投資者喜歡買收息股收息，不過簡志健坦言，投資組合不能全靠收息資產，他更留意到不少收息企業業務增長速度減慢，未必可以帶來理想回報。因此，他認為為平衡資產及物價通脹，需要把適當比例的資金投放於增長型企業。

另外，他指出優質增長股能夠穿越牛熊，以手術機器人龍頭Intuitive Surgival（美：ISRG）自2000年上市至今，股價亦出現回調，惟長期仍能穿越牛熊，上市至今回報逾150倍。

此外，簡志健提到，投資增長股有不少好處，包括估值隨業績增長同步上升、盈利加估值上升「戴維斯雙擊」雙重效應以及以高增長應對估值下調。

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