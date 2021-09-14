  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一次性手續費 vs 每月手續費　消費分期「一次性手續費」真係着數啲？

個人增值 15:10 2021/09/14

分享：

咁「一次性手續費」點樣令個客容易明白咗成件事呢？

大家可以比較吓以下兩段對話：

對話一：

陳生，呢個60,000元嘅分期個供款方法係咁嘅：

60,000元分12期，每月平息0.4%，所以每月就供番$60,000／12＝$5,000本金，再每月加總貸款額嘅0.4%做手續費，即係$60,000ｘ0.4%＝$240手續費，所以每月就係供$5,000＋$240＝$5,240。

總供款額係$5,240ｘ12＝$62,880，全期手續費就係$62,880—$60,000＝$2,880，陳生有無咩問題？

對話二：

陳生，呢個60,000元嘅分期個供款方法係咁嘅：

60,000元分12期，一次性手續費2,767元，所以第1個月會供$60,000／12＝$5,000本金＋頭先講嘅$2,767一次性手續費＝$7,727，之後第2至12個月就免手續費供番5,000元就可以喇。

總供款額係$60,000＋$2,767＝$62,767，全期只收一次性手續費2,767元，陳生有無咩問題？

我諗個分野係好明顯的，大家睇吓滙豐呢個例子，小學生都明白條數點嚟喇掛？

    點擊圖片放大

呢個一次性手續費「清楚易明」嘅優勢喺e-banking上面就會更明顯，可以完全一條乘數都唔需要做，可以坦蕩蕩咁一個Table就顯示晒所有價格：

哦，恒生5,000元做6個月分期就收35元，12個月就收70元，明晒！

哦，恒生15,000元同20,000元分6個月都一樣收120元，咁我梗係夾埋齊頭做夠20,000元啦！

    點擊圖片放大

其實「清楚易明」喺網上世界真係好重要，因為Call centre會有個Sales同你唔明解到明，而喺網上呢？個客邊有耐性㗎，睇唔明就搵過第二間㗎啦！啲Drop-off咪就係咁樣嚟㗎囉！

【信用卡提供咁多回贈 銀行條數到底點計得掂呢？按此

「一次性手續費」的最大突破

今篇講咗「一次性手續費」同「每月手續費」有咩分別，我覺得「一次性手續費」最大嘅突破唔在於利用客人對Time value嘅錯覺營造平咗嘅效果（事實上亦有唔少客人唔鍾意第一個月就畀晒手續費的，我就係等錢使嘛，你仲叫我第一個月畀晒！？）；「一次性手續費」嘅最大突破係令整個還款時間表變得好容易明白，總之就第一個月畀晒，之後就免手續費每月平分，客人容易明白，銀行亦容易解釋，呢一點喺網上銷售產品嘅時候就顯得尤其重要喇。

要跑e-banking生意嘅各位Bank worker快啲考慮吓加入呢個玩法喇！

 

用一次性手續費可以畀少啲錢？請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (137) — 消費分期「一次性手續費」玩法有咩咁值得各 Bank Worker 參考呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

相關文章

【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
2021/08/31
【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？
2021/08/24
信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？
【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？
2021/08/10
【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？

你可能感興趣

【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
14:10 2021/08/31
【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？
17:45 2021/08/24
信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？
【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？
15:34 2021/08/10
【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？

最新專欄文章 更多

博客 - 一次性手續費 vs 每月手續費　消費分期「一次性手續費」真係着數啲？
今日
一次性手續費 vs 每月手續費　消費分期「一次性手續費」真係着數啲？
博客 - 馬克思ｘ信用卡　識笑其實幾好笑
2021/09/07
馬克思ｘ信用卡　識笑其實幾好笑
【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
2021/08/31
【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
博客 - 【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
2021/08/31
【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？
2021/08/24
信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？
經濟 信用卡 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【大灣區】深圳定44項措施推進前海發展　加強與港現代金融合作

下一篇文章

【理財二三事】點解一直儲唔到錢？離唔開呢2個原因！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【健康增值】急凍比新鮮食物營養低？營養學家教點揀冷凍食物
【健康增值】急凍比新鮮食物營養低？營養學家教點揀冷凍食物
【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇）
【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場增值】想工餘時間賺多份糧？4個技巧教你兼顧正職同時開始副業
【職場增值】想工餘時間賺多份糧？4個技巧教你兼顧正職同時開始副業
【網上熱話】幾點上車搭咩車都要記低　中秋「德政」早放完再WFH？
【網上熱話】幾點上車搭咩車都要記低　中秋「德政」早放完再WFH？
【招聘日】毋須經驗月薪最高19,000元　勞工處就業博覽48間機構請3300職位
【招聘日】毋須經驗月薪最高19,000元　勞工處就業博覽48間機構請3300職位