一次性手續費 vs 每月手續費　消費分期「一次性手續費」真係着數啲？

咁「一次性手續費」點樣令個客容易明白咗成件事呢？

大家可以比較吓以下兩段對話：

對話一：

陳生，呢個60,000元嘅分期個供款方法係咁嘅： 60,000元分12期，每月平息0.4%，所以每月就供番$60,000／12＝$5,000本金，再每月加總貸款額嘅0.4%做手續費，即係$60,000ｘ0.4%＝$240手續費，所以每月就係供$5,000＋$240＝$5,240。 總供款額係$5,240ｘ12＝$62,880，全期手續費就係$62,880—$60,000＝$2,880，陳生有無咩問題？

對話二：

陳生，呢個60,000元嘅分期個供款方法係咁嘅： 60,000元分12期，一次性手續費2,767元，所以第1個月會供$60,000／12＝$5,000本金＋頭先講嘅$2,767一次性手續費＝$7,727，之後第2至12個月就免手續費供番5,000元就可以喇。 總供款額係$60,000＋$2,767＝$62,767，全期只收一次性手續費2,767元，陳生有無咩問題？

我諗個分野係好明顯的，大家睇吓滙豐呢個例子，小學生都明白條數點嚟喇掛？

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呢個一次性手續費「清楚易明」嘅優勢喺e-banking上面就會更明顯，可以完全一條乘數都唔需要做，可以坦蕩蕩咁一個Table就顯示晒所有價格：

哦，恒生5,000元做6個月分期就收35元，12個月就收70元，明晒！ 哦，恒生15,000元同20,000元分6個月都一樣收120元，咁我梗係夾埋齊頭做夠20,000元啦！

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其實「清楚易明」喺網上世界真係好重要，因為Call centre會有個Sales同你唔明解到明，而喺網上呢？個客邊有耐性㗎，睇唔明就搵過第二間㗎啦！啲Drop-off咪就係咁樣嚟㗎囉！

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「一次性手續費」的最大突破

今篇講咗「一次性手續費」同「每月手續費」有咩分別，我覺得「一次性手續費」最大嘅突破唔在於利用客人對Time value嘅錯覺營造平咗嘅效果（事實上亦有唔少客人唔鍾意第一個月就畀晒手續費的，我就係等錢使嘛，你仲叫我第一個月畀晒！？）；「一次性手續費」嘅最大突破係令整個還款時間表變得好容易明白，總之就第一個月畀晒，之後就免手續費每月平分，客人容易明白，銀行亦容易解釋，呢一點喺網上銷售產品嘅時候就顯得尤其重要喇。

要跑e-banking生意嘅各位Bank worker快啲考慮吓加入呢個玩法喇！

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (137) — 消費分期「一次性手續費」玩法有咩咁值得各 Bank Worker 參考呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。