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一次性手續費 vs 每月手續費　消費分期「一次性手續費」真係着數啲？

博客 15:10 2021/09/14

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早前專欄開始討論咗「消費分期」點樣由信用卡業務嘅雞肋變成主打產品、嚟到今日「消費分期」對整個信用卡業務有咩戰略意義，未睇嘅各位可以參考番以下幾篇文章。

【識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務：按此
【消費分期點解會成為信用卡救兵？ 用3間銀行例子話你知：按此
【信用卡提供咁多回贈 銀行條數到底點計得掂呢？：按此
【Mox消費分期有驚喜 解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！：按此

今日想繼續講「消費分期」入面由滙豐、恒生同星展主力帶領嘅「一次性手續費」玩法，點解我會覺得呢個玩法相當聰明，不單止令客人容易咗Buy-in，仲係銀行要成功透過e-banking做到消費分期生意嘅利器呢？

希望睇完呢篇文，各位要跑e-banking生意嘅Bank worker快啲考慮吓喺「消費分期」加入「一次性手續費」呢個玩法喇！

一次性手續費 vs 每月手續費

傳統上「消費分期」嘅玩法同一般「分期貸款」嘅玩法係一模一樣的。

如果大家要做一個60,000元消費分期，分12期還款，個玩法大概就係將$60,000／12＝$5,000再每月再加還款額嘅一個特定百分比（即係俗稱嘅「月平息率」Monthly flat rate），假如個百分比係每月0.4%，咁大家每個月就要還$5,000＋$60,000ｘ0.4%＝$5,240。

    點擊圖片放大

但係就有銀行喺呢個「手續費收取方法」上做咗啲變化，由收「每月手續費」（Monthly handling fee）變成第一期收「一筆過手續費」（One-off handling fee），之後就唔收手續費。

從大家供款嘅角度睇，即係由「每月供5,000元 + 每月手續費」變成「第一個月收5,000元 + 一次性手續費，之後每期供都係5,000元」喇。

    點擊圖片放大

呢種玩法有咩好處呢？一齊同大家數吓啦。

個總手續費係會少咗嘅，咁客人自然會心思思啦！

延續番上面嘅例子，如果用傳統方法借60,000元分12個月還款，每月還$5,000＋$240＝$5,240，「總手續費」係 $240ｘ12＝$2,880，實際年利率（APR）係9.12%。如果我哋保持住一樣嘅APR 9.12%，個「一次性手續費」就大概係2,767元，即係慳咗113元或4%嘅利息支出喇。

    點擊圖片放大

點解會咁呢？因為時間有「價」呢篇文話畀我哋知「早到嘅錢」係有價值過「遲到嘅錢」的，又由於「一次性手續費」呢個法玩會令銀行提早收晒所有嘅手續費，所以就算APR一樣，「一次性手續費」會收嘅「總手續費」係會比「每月手續費」為低嘅！

陳生，我哋新推出咗「一次性手續費」嘅還款方法，只要係第一期畀總數2,767元手續費，之後每期就可以免手續費供款，個總手續費支出仲會慳番113元喎！

咁客人當然容易落搭啦！

最大Beauty其實唔係個客感覺平咗，而係個客容易明咗，呢個喺網上世界尤其重要！

咁Bank worker們都知道既然兩個玩法嘅APR都係 9.12%，即係話個客其實無平到無貴到，一切都只係客人嘅感覺／幻覺嚟嘅啫，甚至喺最壞情況下「一次性手續費」仲可以被設計到「總手續費」較低但係APR其實較高，所以單從Pricing角度睇其實「一次性手續費」同「每月手續費」無話孰好孰壞的。

所以我覺得「一次性手續費」最大Beauty唔係喺Pricing上畀一個良好感覺客人，而係令個客容易明白咗成件事。

 

e-banking用一次性手續費有咩好處？請按【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (137) — 消費分期「一次性手續費」玩法有咩咁值得各 Bank Worker 參考呢？】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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