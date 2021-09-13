  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗抽獎】HK Express送出2.5萬張雙程機票　9月16日起接受登記（附登記網站及步驟）

精明消費 18:37 2021/09/13

分享：

香港機場管理局早前發起「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，HK Express將送出25,000張香港往來日本、南韓和泰國等14個熱門航點的雙程機票，活動將於本周四（16日）起接受登記。

【機管局鼓勵打針送5萬張機票 9月16日起接受登記：按此

■抽獎資格及詳情■

    點擊圖片放大
    +2

是次抽獎活動由香港機場管理局贊助，已接種兩劑疫苗並持有有效香港身份證的人士，可於9月16日上午10時起，登入HK Express的官方網站進行登記，而是次活動將設有HK Express多個亞洲航綫組合以供參加者選擇。得獎者會於10月8日收到電郵通知，而HK Express會於10月12日在航空公司的官方網站、星島日報及英文虎報公布抽獎結果。

■參加抽獎步驟■

    點擊圖片放大
    +2

HK Express將會在相關航綫恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票。航綫恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。 

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票　9月16日起接受登記
2021/09/01
【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票　9月16日起接受登記
【疫苗抽獎】中華廠商會疫苗獎賞首輪抽獎結束　終極大抽獎9月底舉行（附登記詳情）
2021/08/31
【疫苗抽獎】中華廠商會疫苗獎賞首輪抽獎結束　終極大抽獎9月底舉行（附登記詳情）
【抽獎優惠】分享投資話題參加抽獎　富途送Audi房車iPhone
2021/09/08
【抽獎優惠】分享投資話題參加抽獎　富途送Audi房車iPhone

你可能感興趣

【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票　9月16日起接受登記
17:50 2021/09/01
【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票　9月16日起接受登記
【疫苗抽獎】中華廠商會疫苗獎賞首輪抽獎結束　終極大抽獎9月底舉行（附登記詳情）
18:20 2021/08/31
【疫苗抽獎】中華廠商會疫苗獎賞首輪抽獎結束　終極大抽獎9月底舉行（附登記詳情）
【抽獎優惠】分享投資話題參加抽獎　富途送Audi房車iPhone
16:40 2021/09/08
【抽獎優惠】分享投資話題參加抽獎　富途送Audi房車iPhone

最新專欄文章 更多

【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價
今日
【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價
【消費優惠】美亞廚具年度開倉低至2折
今日
【消費優惠】美亞廚具年度開倉低至2折
【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場　4道菜午市套餐每位$208起
2021/09/12
【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場　4道菜午市套餐每位$208起
【好去處】Keigo咖啡廳＋限定店＋影相打卡位　日本人氣插畫家Keigo中環開展
2021/09/11
【好去處】Keigo咖啡廳＋限定店＋影相打卡位　日本人氣插畫家Keigo中環開展
【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月10日）
2021/09/10
【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月10日）
機票 機場管理局 HK Express

下一篇文章

【中秋節2021】500燈籠燈海打卡　希慎廣場戶外賞燈會　仲有綫上猜燈謎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版