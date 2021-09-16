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【疫苗抽獎】HK Express送出2.5萬張雙程機票　即日起接受登記（附登記網站及步驟）

精明消費 10:12 2021/09/16

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香港機場管理局早前發起「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，HK Express將送出25,000張香港往來日本、南韓和泰國等14個熱門航點的雙程機票，活動將於今日（16日）起接受登記。

【機管局鼓勵打針送5萬張機票 9月16日起接受登記：按此

■抽獎資格及詳情■

    點擊圖片放大
    +2

是次抽獎活動由香港機場管理局贊助，已接種兩劑疫苗並持有有效香港身份證的人士，可於9月16日上午10時起，登入HK Express的官方網站進行登記，而是次活動將設有HK Express多個亞洲航綫組合以供參加者選擇。得獎者會於10月8日收到電郵通知，而HK Express會於10月12日在航空公司的官方網站、星島日報及英文虎報公布抽獎結果。

■參加抽獎步驟■

    點擊圖片放大
    +2

HK Express將會在相關航綫恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票。航綫恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。 

 

責任編輯：曹佩鈞

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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