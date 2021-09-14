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【職場調查】港大畢業生就業率不足8成創新低　畢業薪酬平均2.8萬　社會服務搵最多

個人增值 17:30 2021/09/14

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香港大學早前公布2020年畢業生就業率及各科入職薪酬數據，調查顯示3219位全日制本科畢業生中，只有75.1%畢業生能順利就業，創4年來新低。而畢業生平均新入職月薪約為2.8萬元，整體比2018年升近5%。

港大學生發展及資源中心去年10月至今年3月期間向3219位2020年本科畢業生作問卷調查，顯示有四分三畢業生於畢業後就業，比往年8成就業率跌4.4%，其中只有46.9%畢業生能在6月前獲聘，比2019年少9.6%，反映畢業生就業情況較對上一年困難。另外有21.3%畢業生選擇繼續升學，比2019年上升3.7%。

一半畢業生投身工商界

而調查亦顯示，近一半畢業生投身工商界，包括酒店及旅遊業、金融業、漁農業等，是最多畢業生投身的界別。其次是公共機構、社會及個人服務界別，佔約21.3%，投身於教育界和公務員分別有15.4%及13%。

雖然整體就業率下降，不過各界別的畢業生薪酬比2019年都有上升趨勢，除了教育界薪酬下跌外，其他界別的薪酬分別上升了約7-8%，整體平均月薪有27,956元，其中社福界別薪酬升幅最多，達8.8%，平均薪酬亦是四個界別中最高。

■港大2019-2020年畢業生各界別平均薪酬比較■

    點擊圖片放大
    +2

【8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 職場百科

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