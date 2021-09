▲ 【BNO移民英國】英國擬修訂規例 申請人與家人或伴侶需證明有意同住

申請BNO居留簽證(BNO Visa)時,沒BNO資格的申請人,一般需要與持BNO資格的主申請人同時申請。據英國政府於9月10日公布《移民規例修訂文件 (Statement of changes to the Immigration Rules)》,計劃修訂有關條件,沒BNO資格的申請人與持BNO資格的主申請人申請簽證時,需證明「有意同住英國」,修訂計劃於10月6日生效。

【英國收近6.5萬BNO簽證申請 逾7成已獲批:按此】

特定情況可分開申請簽證

BNO簽證的條款列明,BNO資格持有人及其近親可分開赴英,但一般需要一同申請簽證。內政部指引列出例外情況,容許BNO資格持有人之配偶或伴侶和未滿18歲的未成年子女,與主申請人分開申請簽證。例如,父母其中一人可先前往英國打點事宜,另一人再攜同子女赴英,亦可分開申請。另外,在持有BNO簽證期間所生的子女,可與父母享有同等資格。在獲發簽證後,BNO持有人結識新伴侶,只要對方符合受養伴侶要求,也可前往英國。

不過,需要留意,不同時間前往英國的申請人,或不會在同一時間合乎獲得定居資格,遲出發者可能要申請進一步的居留許可,以符合住滿5年才能申請定居的要求。

【報告:英僱主招聘意欲強 移英搵工做邊行?5大行業求才若渴:按此】

新修訂加入「有意同住」條件

據《移民規例修訂文件 》所修訂的條文,沒BNO資格的申請人需證明與持BNO資格的主申請人,有意在居英期間一同居住。(The applicant and the BN(O) Status Holder must intend to live together throughout the applicant’s stay in the UK.)。有關條文暫未列出申請人需提交哪些文件來證明,有意申請BNO簽證的申請人,或要加緊留意英國內政部的最新資訊。

責任編輯:李瑩

=====

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】