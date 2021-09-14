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【BNO移民英國】英國擬修訂規例　申請人與家人或伴侶需證明有意同住

英國 11:05 2021/09/14

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【BNO移民英國】英國擬修訂規例　申請人與家人或伴侶需證明有意同住

申請BNO居留簽證（BNO Visa）時，沒BNO資格的申請人，一般需要與持BNO資格的主申請人同時申請。據英國政府於9月10日公布《移民規例修訂文件 （Statement of changes to the Immigration Rules）》，計劃修訂有關條件，沒BNO資格的申請人與持BNO資格的主申請人申請簽證時，需證明「有意同住英國」，修訂計劃於10月6日生效。

【英國收近6.5萬BNO簽證申請 逾7成已獲批：按此

特定情況可分開申請簽證

BNO簽證的條款列明，BNO資格持有人及其近親可分開赴英，但一般需要一同申請簽證。內政部指引列出例外情況，容許BNO資格持有人之配偶或伴侶和未滿18歲的未成年子女，與主申請人分開申請簽證。例如，父母其中一人可先前往英國打點事宜，另一人再攜同子女赴英，亦可分開申請。另外，在持有BNO簽證期間所生的子女，可與父母享有同等資格。在獲發簽證後，BNO持有人結識新伴侶，只要對方符合受養伴侶要求，也可前往英國。

不過，需要留意，不同時間前往英國的申請人，或不會在同一時間合乎獲得定居資格，遲出發者可能要申請進一步的居留許可，以符合住滿5年才能申請定居的要求。

【報告：英僱主招聘意欲強 移英搵工做邊行？5大行業求才若渴：按此

新修訂加入「有意同住」條件

據《移民規例修訂文件 》所修訂的條文，沒BNO資格的申請人需證明與持BNO資格的主申請人，有意在居英期間一同居住。（The applicant and the BN(O) Status Holder must intend to live together throughout the applicant’s stay in the UK.）。有關條文暫未列出申請人需提交哪些文件來證明，有意申請BNO簽證的申請人，或要加緊留意英國內政部的最新資訊。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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