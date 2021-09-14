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【理財二三事】點解一直儲唔到錢？離唔開呢2個原因！

個人增值 11:50 2021/09/14

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一直儲唔到錢都係離唔開呢啲原因！

每年年頭很多人都會有儲錢目標，接近年尾，你有沒有計算一下自己距離目標有多遠呢？都就快踏入第四季原來跟目標距離很遠？為甚麼明明有賺錢卻沒法儲錢呢？或許你是因為以下2個原因，而誤了儲錢大計。了解狀況後，可能明年訂目標後可以順利儲到一筆錢，達成目標。

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原因1：儲錢的計劃沒有強迫性　對自己太寬鬆

不少打工仔是以月薪出糧，若然某個月份多了應酬、聚會或節日慶祝活動等，往往會超出預算。如果你是當月的支出使多了，儲錢計劃便會隨即作出妥協的人，例如不會強迫自己要將特定金額儲下，對自己太過寬鬆等，就很可能會演變成儲極都儲唔到錢。

最理想的做法是有明確目標，例如目標每個月要儲1萬元，每次出糧先將金錢放到一個不會動用的戶口，不讓自己動一毫子。當月支出大了便強迫自己要節省，這樣才能成功儲錢。不過，千萬別以為對自己嚴格一點便可以儲到錢，畢竟我們都是人，日子久了，太嚴格亦會物極必反。

要適當地控制個人消費不容易，最重要是達到可以滿足個人物慾又不至於失去平衡。例如你每個月限制個人支出不得超出1萬元，當中的支出包括生活開支如三餐、交通、水電煤等費用，可能已花去近8,000元，最後只有2,000元可用，連多花300元娛樂亦要斤斤計較，沒有為開支保留足夠彈性，這種缺乏彈性的儲錢方式，對自制力不足的人來說，反而會做成反效果。

原因2：太多假目標

當你以為自己儲錢很有目標，其實很多人對儲錢的目標都不太清晰，舉例來說，當有人說：「我的目標是存到20萬元去環遊世界！」，但到底要去那裡？為甚麼是20萬元而不是50萬元或100萬元呢？計劃甚麼時候去達成這個目標？卻答不出來，或者只說等儲到的時候再計劃。很多時候，這些所謂目標最後都只是淪為空談。因此，要時刻提醒自己要有「真目標」，不讓個人的儲錢目標失焦。

【美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活： 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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