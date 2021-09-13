【女性理財】全球僅三分一女性自視為投資者　比例低於男性　中國內地情況相反

富達國際發表《全球女性投資理財報告2021》，當中顯示只有33%的女性視自己為投資者，比例遠低於男性的41%。在調查的市場中（中國內地除外），普遍存在着「投資世界是以男性為主導」的想法。

中國內地則有60%女性認為自己是投資者，甚至比男性的58%比例略高。富達國際中國區董事長何慧芬表示，在中國內地，雖然女性較積極參與投資，但她們也傾向於保守，無法善用投資機會。事實上，部分市場如英國，女性投資的表現優於男性。女性更偏向作出深思熟慮的長綫部署，因而較少對市場變化或起伏作出過度反應。

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主動參與管理家庭財務

雖然不活躍於投資活動，但有55%女性表示，她們負責掌管家庭的日常及每月收支，在中國內地、香港、日本和台灣尤其明顯。在香港和中國內地，與伴侶同住的女性多以個人名義持有財產，分別佔78%及70%，聯名持有帳戶的比例則較低。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕則指，對於香港女性而言，擁有家庭財產以外的個人積蓄並不罕見。這些資金可以用作日常開支、幫補假日等可支配開支，又或是應付家庭緊急情況。

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財產或因不投資日漸萎縮

但當涉及到為儲蓄及投資決策時，這些財政管理權卻變得力不從心。由於缺乏投資信心，即使她們財務獨立，也不一定會主動作出投資決策。同時，女性採取比較保守的投資部署，這對於實現財務目標來說並非最佳選擇。

富達國際德國個人投資和財富服務主管Claudia Barghoom提醒各位女士，當女性沒有主動為儲存和投資作決策，財產便可能在現金帳戶內，或只有微薄甚至零息的帳戶中日漸萎縮。

責任編輯：鄭樂怡

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