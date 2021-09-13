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【移民加拿大】搬屋到加拿大　拆解申請免稅文件清單

博客 18:25 2021/09/13

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加拿大是不少港人的移居首選，部分地區如溫哥華、多倫多等，更是華人聚居地。而且，加拿大最近開放了為港人而設的低門檻移民計劃，吸引不少年輕一代到加拿大繼續進修和就業。這次將會為大家詳細介紹寄送家當到加拿大的重要資訊。

【加國新增兩條港人永久居留途徑 在當地大專畢業或工作可申請：按此

第一次移民、回流或持其他Visa，一般都可以享有免稅待遇。不過無論船運或是空運，海外搬屋入口的物品都必須符合以下條件：

  • 屬於已用過的自用物品
  • （適用於回流的人士）物品於入境加拿大前，已於加拿大以外的地方自用超過6個月，如已移居在加拿大以外的地方超過5年，則可豁免

最多人煩惱的一定是對一堆要填寫的文件無從入手，我們已為你準備好詳盡的海外搬屋教學！前往加拿大前，記得要預先準備好以下文件：

  • Goods to Follow List（一式兩份，並將電子版本於起埗前發給海外搬屋客服專員）
  • Goods Accompanied List（即你攜同的隨身物品）
  • BSF186表格（以船運/空運到目的地的進口申報表）
  • 護照／Visa副本（可於起埗前提供）

抵達加拿大後，需要在海關的Kiosk機填寫個人資料和報關，其中一條問題「I am/we have accompanied goods;（excluding your checked baggage）」，記得需要回答「Yes」，回答所有問題後，你將需要連同Kiosk機給你的回條和BSF186表格向海關申報，海關有機會向你詢問有關即將以船運或空運入境的物品詳情。海關檢查後，將會在BSF186表格上蓋印，並給你Accounting document number，代表你的物品已獲批准入境加拿大。

到埗後，將這份已蓋印文件連同Accounting document number，發送給你的海外搬屋客服專員，一般而言，搬運公司會為你存檔。物品到達加拿大港口時，會再聯絡你攜帶相關文件正本，到指定海關辦公室進行清關。完成後，便可以安坐家中，等待家當送到府上。

收拾海外搬屋相關物品時，記得要留意Canada Border Services Agency內列出的限制物品和違禁品清單，避免整批貨物被進行全面檢查，甚至被扣關或被徵收重稅。有關入境加拿大的最新資訊，請以加拿大CBSA網站為準。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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