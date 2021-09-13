【虛擬貨幣】區塊鏈支付和現時的支付有甚麼不同？

上周加密貨幣市場大幅上升後持續回落，比特幣於上周日升穿51,000美元，其後一度下跌逾17%，低見42,921美元。周五修復部份失地，報46,600美元；以太幣價格亦跟隨比特幣和其他虛擬貨幣開始回落，上周五報3,400美元。

【區塊鏈都有公眾和私人之分：按此】

當中觸發原因是因為中美洲小國薩爾瓦多於9月7日正式啟用比特幣為法定貨幣，在部分市民反對下，加上執行情況混亂，首日運作並不順暢，數以萬計民眾蜂擁下載政府的比特幣電子錢包，造成網絡擠塞，伺服器不勝負荷。

那為甚麼薩爾瓦多要轉用比特幣做國家法定貨幣呢？原因是薩爾瓦多的經濟主要倚賴海外僑民滙款，當中大部分來自美國，去年滙總額相當於國民生產總值（GDP）的百分之二十四。但由於薩爾瓦多貨幣系統極不健全，過去僅一直通用美元為主要法定流通貨幣，加上很大部分國民現在尚未擁有個人銀行戶口，這種獨特經濟環境給予比特幣一個彈性的應用空間。總統Nayib Bukele表示，比特幣每年可以為人民節省4億美元的交易費用。

現時支付系統需經第三方結算

那麼區塊鏈支付和現時的支付有甚麼不同呢？現時的支付系統是基於中央式結算，一般是銀行體系。例如銀行有一個錢包服務，其實雙方也需要是該銀行的客戶，然後銀行只是內部把帳簿左加右減便可以做到由甲方轉到乙方，實時交易。其實背後不是實時結算。無論甲和乙錢也是在該銀行，所以就是在同一中央系統左手交右手這麼簡單。但區塊鏈交易當中並沒有中間人，在這個例子是便不需要銀行。客戶甲與客戶乙直接對接，即時支付即時結算。假設大吉利是，銀行明天消失，甲和乙會在傳統支付交易損失，而如果用上區塊鏈交易並不會有這風險。

另一例子是跨境外滙，因為現時跨境支付是需要銀行與銀行對接，費用有點昂貴，而且對方不是即時收到。這解釋上述的薩爾瓦多總統表示可以節省國民交易費用原因。區塊鏈支付的好處就是即時結算，所以不但沒有中間人的風險，減低中間人費用，跨境支付更可以即時真正到帳。當然在銀行收到政府監管的情況下，出現突然消失的情況絕無僅有，但是如果是跨境支付的金錢轉換店便不一樣了，特別是一些落後的國家，這些小店往往會走數問題。所以有了區塊鏈跨境支付就安全得多。

區塊鏈支付快準實時兼顧私隱

最後，區塊鏈能夠追蹤每一單成交（如果有一天公眾錢包地址是需要實名登記），所以可以實時反映在政府監管記錄。政府亦不需要再進入銀行體系核數，當中亦可以解決能夠核數而不影響個人的私隱。因為監管者可以先確定那一個用數字代替的戶口有問題，才繼而追蹤甚麼人是擁有者，而擁有者的身份更可以用兩條身份鎖匙把身份分開，一般人不容易知道。因為在區塊鏈交易當中，不像傳統交易，交易雙方是不需要確認真正名字，大家只用公眾鎖匙來相認。能夠做到快、準丶能實時分享給政府但又保持匿名保護私隱。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場回落受影響，上周五報12988點，一周跌7.2%；ix比特幣指數報11205點，一周跌6.0%；ix以太幣指數報29447點，一周跌9.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 12988 -7.2%（-1004） ix比特幣指數 11205 -6.0%（-710） ix以太幣指數 29447 -9.6%（-3124） *截至2021年9月10日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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