【招聘日】毋須經驗月薪最高19,000元　勞工處就業博覽48間機構請3300職位

勞工處一連2日將於灣仔修頓場館舉行招聘會，共48間機構即場招聘超過3330個職位空缺，每天分別有不同機構到場參與招聘。就業博覽另設培訓機構介紹培訓課程，及有小型展覽提供實用資訊，現場亦設即場傳譯服務支援少數族裔求職者，以增加少數族裔對勞工處就業服務的認識。

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是次就業博覽將於9月14至15日舉行，每日分別有24間機構於會場設置櫃位進行即場招聘。機構提供的職位類別廣泛，分別有電話銷售員、接待員、店務助理、文員、飛機引擎維修見習員、保安員、司機、倉務員、技術員、收銀員、咖啡師、廚師、侍應及包裝員等，行業橫跨飲食業、美容業、物流業、酒店業等。

8成職位空缺均為全職空缺，超過98%的工作學歷要求為中六或以下，且約67%的職位空缺毋須相關工作經驗。大部分月薪介乎11,000至19,000元，求職人士遞交申請可即場接受面試，或可於場內櫃位查詢就業服務。

同場有7間培訓機構為到場人士介紹培訓課程，附設的小型展覽會向在場人士介紹勞工處的就業服務，招聘會亦安排印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務，供少數族裔的求職人士使用。

有關參與機構及職位空缺詳情，可到勞工處互動就業服務網站查詢。

「共創多元文化工作間」詳情 日期：2021年9月14及15日

時間：早上11時至下午5時半（最後入場時間為5時）

地點：灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓（港鐵灣仔站 A3 出口）

責任編輯：嚴熹曼

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