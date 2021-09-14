  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

受惠加密資產的另類之選　最大上市加密幣交易平台Coinbase

博客 14:30 2021/09/14

分享：

受惠加密資產的另類之選　 最大上市加密幣交易平台Coinbase

加密貨幣資產已是不可變潮流，但如果不想直接投資，這股份可能是一個可以考慮的選擇。比特幣價格上周衝上5萬美元後急挫，但今次比特幣並沒有成為媒體重點頭條，相信是反映普遍更多人接納。加密資產或區塊鏈未來不會消失，但個別項目可快速崛起或殞落，交易平台就成為將可食盡潮流起飛的機會。

最大上市加密資產交易所

Coinbase（美：COIN）是目前最大的上市加密幣交易平台，如果不想直接買入加密幣或相關資產，Coinbase是一個相對穩健及可受惠大潮流的選擇。先看最近的業績，Coinbase在8月中公布了第二季季績，收入按年大升1,095%，至22.28億元（美元‧下同），純利有15.9億美元。

不過，細看有7.37億元是因為稅務優惠。只是以這類新平台來說，已算有不錯表現，長遠當然要看持續性，這亦是為甚麼現時Coinbase股票並不獲市場追捧的原因。新經濟股要看增長，從月活躍用戶數看，在第二季達880萬。在第二季有更多零售用戶使用非投資產品，較首季的150萬，增加至240萬，佔零售客戶27%。金融機構客戶有超過9,000家。馬斯克（Elon Musk）、PNC Bank、SpaceX、Tesla、Third Point LLC、WisdomTree Investments都是Coinbase的合作夥伴。

另外，交易量亦持續上升，在第二季達4,620億元，這是因為用戶增長及價格波動刺激。值得留意，在第二季零售客戶佔交易量31%，機構才是主力佔69%，兩者交易量分別較第一季升21%及64%。不過，看收入貢獻，零售客戶佔比最高，近90%淨收入是來自零售客。來看零售及機構淨收入在第二季較今年首季分別升26%及20%。

添新交易資產升競爭力

作為加密資產平台，Coinbase現時主要交易量都是來自比特幣及以太幣，但相信其他資產交易量慢慢會上升，尤其近半年興起了很多主流以外的山寨幣。Coinbase在第二季也有不斷加入新可交易資產，上半年已加了29種，可託管資產數亦增了39種。在第二季新增可交易資產數已超過2020年全年。目前可交易資產有83種，可託管資產達142種。

面對多項難以預測風險

投資Coinbase要面對很多未知數，這3個最主要：

  • 被駭客襲擊：作為加密幣交易平台，受到最大威脅是被駭客襲擊。這是不時有機會出現的負面新聞。
     
  • 加密資產波動：加密幣波動對平台收入有重大影響。急跌或橫行很多時會令交投下降。
     
  • 政策風險：不同地方對加密資產監管仍在轉變，政策風險是未知數。在上周美證監就發警告，若Coinbase推借貸就會被起訴，並令股價受壓。

高風險高潛在回報

從Coinbase近季度的業績，再考慮到以上風險，明顯地，Coinbase是一隻高風險高回報的股票，因為要承受到風險才好買，而且要控制好注碼。不過，長綫來看，相信加密資產只會發展得愈來愈大及豐富，其中比特幣及以太幣佔交易量應會維持在前列。對於交易平台而言，應是一個未來可長期受帶動受惠者。

最後不厭其煩也要提醒，Coinbase的波動性及風險很高，進行任何投資前都要小心衡量清楚是否適合自己。

 

（筆者持有Coinbase）

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰受惠加密資產的另類之選】（收費文章）

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 美股追蹤

最新專欄文章 更多

博客 - 【美股分析】女股神再買中概股　盤點旗下ETF表現
2021/09/07
【美股分析】女股神再買中概股　盤點旗下ETF表現
強勁增長的雲端數據股　Snowflake是長綫具潛力的股票？
2021/08/31
強勁增長的雲端數據股　Snowflake是長綫具潛力的股票？
博客 - 沽神造淡ARKK等於看淡科技股？
2021/08/24
沽神造淡ARKK等於看淡科技股？
【美股分析】有望挑戰新高的電商股
2021/08/17
【美股分析】有望挑戰新高的電商股
博客 - 【美股分析】Paycom業務回暖股價望破頂
2021/08/10
【美股分析】Paycom業務回暖股價望破頂
經濟 投資產品 借貸 股票 金融機構 特殊目的收購公司（SPAC） 新經濟股 稅務 產品 NBA

上一篇文章

一次性手續費 vs 每月手續費　消費分期「一次性手續費」真係着數啲？

下一篇文章

【移民加拿大】搬屋到加拿大　拆解申請免稅文件清單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 拆息響起上升的訊號？
拆息響起上升的訊號？
博客 - 【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
博客 - 【MPF】積極管理強積金　財務自由指日可待
【MPF】積極管理強積金　財務自由指日可待
博客 - 【虛擬貨幣】區塊鏈支付和現時的支付有甚麼不同？
【虛擬貨幣】區塊鏈支付和現時的支付有甚麼不同？
博客 - 【施政報告2021】理順上樓置業階梯　解決港人住屋荒
【施政報告2021】理順上樓置業階梯　解決港人住屋荒
【移民加拿大】搬屋到加拿大　拆解申請免稅文件清單
【移民加拿大】搬屋到加拿大　拆解申請免稅文件清單