▲ 受惠加密資產的另類之選 最大上市加密幣交易平台Coinbase

加密貨幣資產已是不可變潮流，但如果不想直接投資，這股份可能是一個可以考慮的選擇。比特幣價格上周衝上5萬美元後急挫，但今次比特幣並沒有成為媒體重點頭條，相信是反映普遍更多人接納。加密資產或區塊鏈未來不會消失，但個別項目可快速崛起或殞落，交易平台就成為將可食盡潮流起飛的機會。

最大上市加密資產交易所

Coinbase（美：COIN）是目前最大的上市加密幣交易平台，如果不想直接買入加密幣或相關資產，Coinbase是一個相對穩健及可受惠大潮流的選擇。先看最近的業績，Coinbase在8月中公布了第二季季績，收入按年大升1,095%，至22.28億元（美元‧下同），純利有15.9億美元。

不過，細看有7.37億元是因為稅務優惠。只是以這類新平台來說，已算有不錯表現，長遠當然要看持續性，這亦是為甚麼現時Coinbase股票並不獲市場追捧的原因。新經濟股要看增長，從月活躍用戶數看，在第二季達880萬。在第二季有更多零售用戶使用非投資產品，較首季的150萬，增加至240萬，佔零售客戶27%。金融機構客戶有超過9,000家。馬斯克（Elon Musk）、PNC Bank、SpaceX、Tesla、Third Point LLC、WisdomTree Investments都是Coinbase的合作夥伴。

另外，交易量亦持續上升，在第二季達4,620億元，這是因為用戶增長及價格波動刺激。值得留意，在第二季零售客戶佔交易量31%，機構才是主力佔69%，兩者交易量分別較第一季升21%及64%。不過，看收入貢獻，零售客戶佔比最高，近90%淨收入是來自零售客。來看零售及機構淨收入在第二季較今年首季分別升26%及20%。

添新交易資產升競爭力

作為加密資產平台，Coinbase現時主要交易量都是來自比特幣及以太幣，但相信其他資產交易量慢慢會上升，尤其近半年興起了很多主流以外的山寨幣。Coinbase在第二季也有不斷加入新可交易資產，上半年已加了29種，可託管資產數亦增了39種。在第二季新增可交易資產數已超過2020年全年。目前可交易資產有83種，可託管資產達142種。

面對多項難以預測風險

投資Coinbase要面對很多未知數，這3個最主要：

被駭客襲擊 ：作為加密幣交易平台，受到最大威脅是被駭客襲擊。這是不時有機會出現的負面新聞。



：作為加密幣交易平台，受到最大威脅是被駭客襲擊。這是不時有機會出現的負面新聞。 加密資產波動 ：加密幣波動對平台收入有重大影響。急跌或橫行很多時會令交投下降。



：加密幣波動對平台收入有重大影響。急跌或橫行很多時會令交投下降。 政策風險：不同地方對加密資產監管仍在轉變，政策風險是未知數。在上周美證監就發警告，若Coinbase推借貸就會被起訴，並令股價受壓。

高風險高潛在回報

從Coinbase近季度的業績，再考慮到以上風險，明顯地，Coinbase是一隻高風險高回報的股票，因為要承受到風險才好買，而且要控制好注碼。不過，長綫來看，相信加密資產只會發展得愈來愈大及豐富，其中比特幣及以太幣佔交易量應會維持在前列。對於交易平台而言，應是一個未來可長期受帶動受惠者。

最後不厭其煩也要提醒，Coinbase的波動性及風險很高，進行任何投資前都要小心衡量清楚是否適合自己。

（筆者持有Coinbase）

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰受惠加密資產的另類之選】（收費文章）

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