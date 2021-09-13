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【ESG】中國擬建立綠色股票指數　發展碳排放權期貨交易

綠色金融 16:40 2021/09/13

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【ESG】中國擬建立綠色股票指數　發展碳排放權期貨交易

發展綠色金融為環球大趨勢，中國繼全國碳排放權交易正式啟動後，國務院發布《關於深化生態保護補償制度改革的意見》，提出研究發展基於水權、排污權、碳排放權等各類資源環境權益的融資工具，並建立綠色股票指數，發展碳排放權期貨交易。

【富達：企業ESG表現愈好 愈有能力提供穩定增長派息：按此

發展各類資源環境權益融資工具

《意見》提出，在合理科學控制總量的前提下，建立用水權、排污權、碳排放權初始分配制度，逐步開展市場化環境權交易，鼓勵地區間依據區域取用水總量和權益，通過水權交易解決新增用水需求。同時，將具有生態、社會等多種效益的林業、可再生能源、甲烷利用等領域溫室氣體自願減排項目納入全國碳排放權交易市場。

【中國逐步完善指引 標準化助提升ESG披露質量：按此

發展綠色股票指數　促進綠色經濟

針對股票市場的綠色發展，《意見》提出，發展健全綠色股票指數，有利於督促上市公司加強環保、社會責任等資訊的披露，有利於引導資金配置在執行環境保護行業的公司，有利於促進綠色經濟的發展。

除了發展健全綠色股票指數，《意見》亦鼓勵銀行業金融機構提供符合綠色項目融資特點的綠色信貸服務，鼓勵符合條件的非金融機構發行綠色債券，以及落實節能環保、新能源、生態建設等相關領域的稅收優惠政策。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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