▲ 【MPF】積極管理強積金 財務自由指日可待

相信不少打工仔均渴望早日達到「財務自由」，早前有機構的調查便顯示，接近三分一受訪者表示目前的首要財務目標是「為退休而儲蓄」，受訪者亦指達到「財務自由」是理想退休生活的首要條件之一。

要實踐退休後「財務自由」的目標，除了盡早訂立清晰的儲蓄目標及學習理財知識外，積極管理強積金亦十分重要。打工仔不要看輕每月一千幾百元的強積金供款，只要持之以恆，定期以固定的金額投資，透過「平均成本法」及「複息效應」，長時間累積本金和投資回報，強積金資產便能像「滾雪球」般愈滾愈大。

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增加可扣稅自願性供款 壯大退休資產

打工仔如想進一步提升退休儲備的充足程度，不妨在強積金強制性供款以外，作出自願性供款，而可扣稅自願性供款（TVC）亦屬不錯的選擇。TVC自2019年推出以來，深受歡迎。根據積金局最新數字，在2021年第二季，TVC供款比去年同期增加24%。而在2020至21年度，TVC供款額總共22.14億元，比對上一個年度增加5.08億元，增幅達30%，可見愈來愈多打工仔認同自願性供款的重要性，以TVC慳稅同時壯大退休資產，為退休生活增加額外保障。

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不善於管理MPF 可考慮預設投資

對投資不熟悉或沒有時間管理強積金的計劃成員，則可以考慮選擇具有隨齡調降風險、收費設上限及分散投資環球市場的預設投資策略。截至2021年6月底，約249萬個強積金帳戶把部分或全部資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,035萬個強積金帳戶24%；總資產值約778億元。過去1年間，預設投資策略下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為21.7%及5.8%。

強積金乃長達30、40年的投資，計劃成員應定期檢視強積金帳戶，並因應個人的風險承受能力和人生階段而作出合適的投資配置。