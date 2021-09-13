▲ 【施政報告2021】理順上樓置業階梯 解決港人住屋荒

近年全球水浸，主要經濟體樓價高企，港人亦面對住屋貴、住屋細、住屋難一籌莫展，市民要求上公屋或私樓的聲音也愈來愈大。最新數據顯示，截至今年6月底申請公屋達15.3萬宗，平均輪候時間長至5.8年，與政府的3年上樓目標大相逕庭，而今財年的整體房屋供應能否達標變數多，也許仍需加把勁。

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住宅單位供應 短期難趕上需求



據差估署臨時數字，今年7月全港私人住宅樓價指數升至396.3，創2019年6月以來新高，顯示本港樓市已從去年疫情衝擊下強力復甦，近期多個新樓盤銷售丁財兩旺，發展商提價加推不亦樂乎。顯然，當前市場供需依然失衡，剛需強勁加上市場不確定因素如市建局項目進展、政府審批進度，以及疫情或反撲影響施工進度等，均可能令住宅單位供應短期內仍難以趕上需求。



綜觀政府年初公布的2021至2022財政年度住宅供應目標大約3萬伙，其中包括賣地約可提供6000伙、港鐵及市建局項目合共約7200伙，以及私樓土地潛在供應約16500伙。不過，6月底政府公布的全年私樓潛在供應卻下調至12900伙，以至宣稱今財年首兩季私樓提供約7050伙，可完成全年逾5成目標。雖然今財年次季私樓供應預計達5400伙，乃近年單季高水平。然而，政府或許過於樂觀，過往經驗也說明新盤推售速度往往受市場氣氛左右，能否如預期達標還須拭目以待。

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加速提高公屋供應 縮短上樓時間



香港住屋難題由來已久，是社會深層矛盾的核心之一，大家都知道只有提供充足建樓用地才能徹底解決港人住宅荒。可是，知易行難。近年政府大費周章提出大規模填海造地等計劃，但礙於社會客觀因素始終原地踏步，至今仍是空中樓閣，況且十年長遠計劃也難濟燃眉急，政府宜加速推進短期內可提高公屋用地及公屋供應的一系列方案，例如清拆中轉房屋、改建轄下舊式工廈，並改進現有公屋建築流程及技術等，以提升效率縮短建樓時間。



事實上，在當前住宅荒窘境下，簡化公屋重建程序似乎是較有效的其中一個方案，不但可地盡其用，且可藉此大大改善住屋環境。據統計，房委會旗下擁有逾19萬個高齡公屋單位，而且大多都超過35年樓齡。政團的研究報告指，政府只要重建19條老舊公共屋邨，以6.5倍地積比計算，就可興建20萬個單位，較現時額外多出逾13萬伙。 我們若以逾50年樓齡的華富邨為例，重建後料可增加1.2萬個單位，但所需程序繁複，費時失事，第一期清拆2027年才開始，估計要到2040方可完成整個重建，排隊等上樓的市民怎能不望穿秋水呢？

理順置業階梯 疏導上樓難問題



另一方面，從市場流轉性及置業階梯層面考慮，雖然政府現時已推行綠置居、白居二以及租者置其屋等計劃。不過，值得考慮的是，政府宜在增加甲類公屋外，同時提高乙類屋邨的所謂「中產公屋」供應，讓現時買不起私樓的「公屋富戶」申請租住，從而回收其公屋單位再行編配，理順置業階梯及加速流轉上樓機會，間接亦可疏導部分上樓難的民怨。



港人住屋荒向來都是每屆政府的燙手山芋，迄今問題依然，若非苦無對策便是有策也難行，寄望10月份的施政報告能帶來驚喜，實事求事，施展決心毅力為市民紓困，盡快實現上樓夢想 ！

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。