【中秋節2021】500燈籠燈海打卡　希慎廣場戶外賞燈會　仲有綫上猜燈謎

趁着中秋節，大家相約親朋好友一起賞月之餘，也可一起在燈籠之下感受秋日氣氛。希慎廣場將在中秋節期間舉辦戶外賞燈會，亦提供一系列的節慶活動和會員優惠，今年中秋大家又多一個打卡選擇。

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戶外賞燈會設於希慎廣場4樓，主題燈飾「聚．團圓」燈籠陣高3米，由超過500個圓形的燈籠組成。色彩繽紛的燈籠滙聚成璀璨燈海，將會是大家在佳節裡歡聚的「打卡」熱點。

在月下猜燈謎，也是很有趣的活動。只要下載手機程式並登記會員，可參與「聚．嬉月」綫上猜燈謎遊戲。透過手機掃描指定二維碼進入遊戲網站，猜中燈謎，憑優惠劵換領應節燈籠一個。

而在中秋節前夕及中秋節當日，「月圓相聚」戶外賞燈會亦會舉行多個節慶活動，包括現場音樂和舞蹈表演、「玉兔追月星光座」互動裝置等，讓大、小朋友都可樂在其中。

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另外，在場內亦有專為會員而設的「月圓相聚」拍攝服務，可憑Lee Gardens Club或Club Avenue的500積分免費換領一節指定日子拍攝服務，讓大家與親朋好友拍照留念，然後在相片上加上喜愛的圖案。

至於會員購物禮遇方面，由即日至9月20日，在利園區（利園一至六期／希慎廣場／利舞臺廣場／禮頓中心／希慎道一號／利園其他商舖）內任何商戶品牌電子消費滿10,000元，可換領半島酒店迷你奶黃月餅4個裝一盒。數量有限，先到先得，換完即止。

會員只要於即日至9月21日，到利園區食肆以電子消費滿1,000元，便可換領DIY燈籠套裝一份，數量有限，換完即止。

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希慎廣場「月圓相聚」戶外賞燈會 開放日期：即日至9月22日

開放時間：逢星期日至星期四上午10時至晚上10時；逢星期五、六、日及公眾假期前夕：上午10時至晚上11時

地點：銅鑼灣希慎廣場4樓

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責任編輯：李伊洛

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