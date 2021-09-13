【大灣區】理財通促進灣區個人投資便利化　陳茂波：南向債券通快將公布

財政司司長陳茂波在網誌撰文談及「跨境理財通」，指「跨境理財通」對金融機構而言，理財產品的銷售市場頓時顯著擴大。因為大灣區是內地經濟發展最蓬勃、累積財富最龐大的市場。



陳茂波又引述分析指，中國家庭投資於金融產品佔總資產比例僅為17%，遠低於英國的27%、日本的38%及美國的58%。隨着擁有較高資產淨值的家庭不斷增多，市場上有着實存的需求，希望尋求多元化投資及國際化的配置。

【跨境理財通今正式啟動 南向通北向通各設1,500億人民幣額度：按此】



另一邊廂，香港是亞洲最大的私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。截至去年底，香港資產及財富管理業務所管理的資產有近35萬億元，按年增長21%。香港金融產品的種類繁多且組合豐富，可服務內地居民不同的投資及風險管理的需要。這是南向通的潛力所在。北向通也為港澳居民開拓了直接投資內地理財產品的渠道，豐富了投資者的選擇。



陳茂波又指，「跨境理財通」發揮着2大作用：一是利用一國、兩制、三個貨幣體系的獨特優勢，將在岸與離岸市場的進一步深化、融合，並相互促進發展，讓整個灣區內的金融體系與法律制度即使不同，卻仍然可以提升互聯互通的範圍與層次；二是為穩步審慎地推進人民幣國際化提供有利空間。「跨境理財通」對促進大灣區的個人投資便利化，及灣區內的個人資本項目可兌換，提供了風險可控的試驗空間。



南向「債券通」細節已就緒快將公布



另外，陳茂波在接受電視節目訪目時又透露，「債券通」南向通快將公布，籌備細節已經就緒。他提到「跨境理財通」的南向及北向限額分別為1,500億元人民幣，並採取閉環管理及只可以買中低風險產品，坦言需要一步一步來「摸着石頭過河」，將機制慢慢做好穩步推進，未來的發展空間將會很大。



被問及政府會否研究在互通機制上以人民幣計價時，陳茂波表示股票投資是否可用人民幣計價在日後會研究，目前來說在法例上沒有限制表明不可以用人民幣計價，現時亦有1隻股票及有約30隻交易所基金ETF以人民幣計價，但交易量不算大。展望未來，他認為大方向一定是人民幣業務量愈來愈大，因此會再作研究。

責任編輯：鄭樂怡

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