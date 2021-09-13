【外滙前瞻】歐央行減買債　美難獨自放水　CPI零售銷售成關鍵

歐央行於上周四的議息會上宣布，下季開始將減慢買債速度，雖然行長拉加德表示此舉並非「收水」，只是根據市場狀況購買，以保持有利的融資條件，但恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，歐央行減買債對聯儲局造成壓力，限制美國再大舉放水的能力，若聯儲局獨自放水，可能會令美國通脹失控。因此本周二及周四公布的消費物價指數（CPI）及零售銷售數據將成聯儲局制定貨幣政策的關鍵數據。恒生投資服務研究團隊預期，歐央行減買債速度令市場關注日後聯儲局的政策意向，短期或會維持區間上落，料歐元兌美元支持位在1.1700，阻力位在1.2000。

美國通脹持續，因供應鏈問題令生產成本上升，剛公布的8月生產物價指數（PPI）按年上升8.3%，創2010年以來新高。市場擔憂聯儲局或收緊貨幣政策，美元靠穩，中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數支持位在91.95，阻力位在93.18。

另一方面，英國上周通過首相約翰遜提出的加稅建議，以應對醫療系統開支及人口老化的壓力，估計稅收與GDP比例可能因而增至35%。不過市民批評加稅有違選舉承諾，加稅有機會降低市民消費，不利經濟前景，短期內或會限制英鎊表現，恒生投資服務研究團隊預料，本周英鎊兌美元支持位在1.3700，阻力位在1.4000。

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責任編輯：嚴熹曼

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