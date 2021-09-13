  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外滙前瞻】歐央行減買債　美難獨自放水　CPI零售銷售成關鍵

外匯、商品、債券 16:16 2021/09/13

分享：

歐央行於上周四的議息會上宣布，下季開始將減慢買債速度，雖然行長拉加德表示此舉並非「收水」，只是根據市場狀況購買，以保持有利的融資條件，但恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，歐央行減買債對聯儲局造成壓力，限制美國再大舉放水的能力，若聯儲局獨自放水，可能會令美國通脹失控。因此本周二及周四公布的消費物價指數（CPI）及零售銷售數據將成聯儲局制定貨幣政策的關鍵數據。恒生投資服務研究團隊預期，歐央行減買債速度令市場關注日後聯儲局的政策意向，短期或會維持區間上落，料歐元兌美元支持位在1.1700，阻力位在1.2000。

美國通脹持續，因供應鏈問題令生產成本上升，剛公布的8月生產物價指數（PPI）按年上升8.3%，創2010年以來新高。市場擔憂聯儲局或收緊貨幣政策，美元靠穩，中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數支持位在91.95，阻力位在93.18。

另一方面，英國上周通過首相約翰遜提出的加稅建議，以應對醫療系統開支及人口老化的壓力，估計稅收與GDP比例可能因而增至35%。不過市民批評加稅有違選舉承諾，加稅有機會降低市民消費，不利經濟前景，短期內或會限制英鎊表現，恒生投資服務研究團隊預料，本周英鎊兌美元支持位在1.3700，阻力位在1.4000。

【瑞銀調整美元兌人民幣預測　料未來1年平穩上升：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 外滙走勢

最新專欄文章 更多

【Bitcoin】第一個將比特幣列為法定貨幣國家　總統盤算緊啲咩？　民眾點解會反對？
2021/09/09
【Bitcoin】第一個將比特幣列為法定貨幣國家　總統盤算緊啲咩？　民眾點解會反對？
【外滙前瞻】美非農數字遜預期　削債時間表無期　歐洲經濟數據佳　料美滙續弱
2021/09/06
【外滙前瞻】美非農數字遜預期　削債時間表無期　歐洲經濟數據佳　料美滙續弱
【外滙前瞻】關注美國本周公布8月就業報告　美滙料92.50有支持
2021/08/30
【外滙前瞻】關注美國本周公布8月就業報告　美滙料92.50有支持
【外滙前瞻】英國零售數據遜期　憂慮經濟復甦前景　市場料英鎊短期下行
2021/08/23
【外滙前瞻】英國零售數據遜期　憂慮經濟復甦前景　市場料英鎊短期下行
【外滙前瞻】新西蘭央行本周三加息機會大　市場料紐元將進一步上探
2021/08/16
【外滙前瞻】新西蘭央行本周三加息機會大　市場料紐元將進一步上探
溫灼培 美滙 貨幣政策 美滙指數 英國 美國聯儲局 歐洲央行 美國 通脹 PPI

下一篇文章

【孕婦保險】孕婦嬰兒都有保障？　產科保險涵蓋先天性疾病及併發症
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版