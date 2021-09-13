  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/13

分享：

中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）在投資市場打滾20多年，以前試過短炒，惟現時已改為長綫投資為主。為何會有這個改變？長綫投資回報又是否較短炒為佳？長綫投資又需要「止蝕」嗎？

簡志健坦言，自己初踏投資市場的時候，着重短綫投資，靠炒波幅賺差價，後來發現長綫投資才是最有效的方法。根據標普500指數的統計發現，投資年期愈長，取得理想回報的機率愈高。不過，他提醒投資者，選股亦相當重要，否則長揸一些表現欠佳的股票，只會錄得虧損。

長綫「止蝕」看公司質素非股價

投資者想短炒獲利，往往要捕捉準確的買賣時機，低買高賣以獲得最大利潤。不過，在長綫投資中，買賣時機變得不太重要。簡志健假設投資者在1966年至2018年，每年以相同金額投資標普500指數。投資金額及年期相同，只有買賣時機不同，3個例子分別以全年最高位入市、全年最低位入市及於每年年初入市。結果發現，3者回報差異不大，全年最低位入市的投資者，比起全年在最高位入市的投資者多年後回報只多出15%。

若長揸一隻股票，難免會遇到一些短期波動。簡志健指出，就算是Amazon（美：AMZN）過去10年股價升幅逾17倍，惟中間股價亦出現過回調情況。他續指，如果投資者決定止蝕，應該要考慮是否公司質素轉變，而非股價變動，因為企業質素的優劣和股價短綫波動可以完全沒有關係。

00:10 - 03:43　長綫投資回報較短綫為佳？

03:50 - 06:45　長綫投資毋須把握買賣時機？

06:53 - 09:35　如果優質增長股股價回調，應否沽貨避險？

09:41 - 11:18　長綫投資的止蝕策略

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【陳永陸講座第一集：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？：按此

【黃瑋傑講座第一集：分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？：按此

【曾淵滄講座第一集：為你講解大市走勢分析！：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 財金投資名家講座

最新專欄文章 更多

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月13日）
今日
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月13日）
【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？　龔成分享心水之選（一按即睇）
今日
【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？　龔成分享心水之選（一按即睇）
【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓　「哭股喪」不如積極研究應對策略
2021/09/10
【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓　「哭股喪」不如積極研究應對策略
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）
2021/09/10
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）
【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇）
2021/09/09
【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇）
股票 長揸 Amazon 標準普爾500指數 止蝕

上一篇文章

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月13日）

下一篇文章

【大灣區】理財通促進灣區個人投資便利化　陳茂波：南向債券通快將公布
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版