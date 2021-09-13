【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇）

中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）在投資市場打滾20多年，以前試過短炒，惟現時已改為長綫投資為主。為何會有這個改變？長綫投資回報又是否較短炒為佳？長綫投資又需要「止蝕」嗎？

簡志健坦言，自己初踏投資市場的時候，着重短綫投資，靠炒波幅賺差價，後來發現長綫投資才是最有效的方法。根據標普500指數的統計發現，投資年期愈長，取得理想回報的機率愈高。不過，他提醒投資者，選股亦相當重要，否則長揸一些表現欠佳的股票，只會錄得虧損。

長綫「止蝕」看公司質素非股價

投資者想短炒獲利，往往要捕捉準確的買賣時機，低買高賣以獲得最大利潤。不過，在長綫投資中，買賣時機變得不太重要。簡志健假設投資者在1966年至2018年，每年以相同金額投資標普500指數。投資金額及年期相同，只有買賣時機不同，3個例子分別以全年最高位入市、全年最低位入市及於每年年初入市。結果發現，3者回報差異不大，全年最低位入市的投資者，比起全年在最高位入市的投資者多年後回報只多出15%。

若長揸一隻股票，難免會遇到一些短期波動。簡志健指出，就算是Amazon（美：AMZN）過去10年股價升幅逾17倍，惟中間股價亦出現過回調情況。他續指，如果投資者決定止蝕，應該要考慮是否公司質素轉變，而非股價變動，因為企業質素的優劣和股價短綫波動可以完全沒有關係。

00:10 - 03:43 長綫投資回報較短綫為佳？ 03:50 - 06:45 長綫投資毋須把握買賣時機？ 06:53 - 09:35 如果優質增長股股價回調，應否沽貨避險？ 09:41 - 11:18 長綫投資的止蝕策略

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