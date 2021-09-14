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【消費優惠】日本城買滿$120送$50現金優惠券　百老匯全綫戲票半價

精明消費 07:00 2021/09/14

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 日本城：買滿$120送$50現金優惠券

全綫JHC日本城／生活提案／日記士多／多來買／JHCeshop網店，推出中秋限定優惠，買滿120元即送50元現金優惠券。50元現金優惠券由2張25元現金優惠券組成，買滿60元即可使用，有效期至9月26日。

    點擊圖片放大

優惠不適用於惠顧任何禮券、現金券、美食券、SIM卡及易購點內之大型電器。

J Fun會員於優惠期間於門市或網店購物滿120元，將以電子現金優惠券形式發送到J Fun會員帳戶。

網購

2. 百老匯：全綫戲票半價

為慶祝B+ cinema MOKO於9月16日正式開業，百老匯院綫推出全綫半價迎新優惠。

    點擊圖片放大

由9月13日起至10月31日，經網頁或手機應用程式購票，輸入以下推廣碼即享戲票半價優惠，名額有限，換完即止。

推廣碼：MOKO50
適用於B+ cinema MOKO（星期一至日場次）
推廣碼：BW50
適用於其他百老匯戲院（星期一至四場次）

此優惠只適用於正價戲票，並需於網頁或手機應用程式購票。此優惠不適用於公眾假期、開畫日電影、4DX電影、IMAX電影、VIP院、優先場、特備節目（包括電影節、特別放映等）及個別片主／主辦單位要求停用之電影。早場及星期二優惠場的半價優惠，需以戲院正價計算。

3. 道頓堀御好燒：任何放題第二位半價

由即日開始，道頓堀御好燒推出任何放題第二位半價優惠，當一位以正價享用放題，另一位可獲半價優惠，半價以同枱最低價格者計算。而同枱客人需點相同放題級别，追加項目按正常收費。

放題只適用於尖沙咀、銅鑼灣、旺角、黃埔分店，適用之時段為星期一至五（下午12時至5時內入座），公眾假期除外。入座起計有120分鐘用餐時間。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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